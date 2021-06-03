Тихоходки раскрыли тайну происхождения жизни на Земле

Как тихоходки летают со скоростью пули

Тихоходки могут падать из космоса с метеоритами или астероидами и оставаться в живых. Это следует из опубликованных результатов недавнего эксперимента. Учёные попытались воспроизвести условия, при которых эти живые существа могли бы перелететь с одного небесного тела на другое. Первым делом подопытных заморозили на 48 часов в специальном нейлоновом "мешке". Для таких случаев у тихоходок есть мудрый план действий: впасть в спячку. Притом не просто в анабиоз, а в ангидробиоз. Они втягивают в себя все свои четыре пары ног вместе с головой, выталкивают из себя 99% воды и превращаются в сухое бесформенное нечто, иногда отдалённо напоминающее бочонок. Поэтому это называют "состоянием чана". Скорость обмена веществ при этом падает до одной сотой от нормы.

Экспериментально проверено, что в таком виде при температуре –20 градусов по Цельсию тихоходка может с успехом "проспать" 30 лет, а потом разморозиться и вернуться к обычной жизни. В жидком кислороде (–193 °C) она выдерживает чуть больше чем полтора года. И даже при температуре, близкой к абсолютному нулю (напомним, абсолютный ноль — это –273 °C, то есть холоднее во Вселенной не бывает), часов восемь она вполне может продержаться.

До какой степени их охладили в данном случае, в статье, правда, не уточняется. Но сказано, что как следует промороженными тихоходками "зарядили" газовую пушку, а затем шесть раз подряд выстрелили в песок внутри вакуумной камеры. Таким образом воссоздали обстоятельства падения на планету астероида с живыми существами.

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Отмечается, что в Солнечной системе такие удары происходят в среднем со скоростью чуть меньше километра в секунду, это 3240 километров в час. В среднем. Но примерно в 12% всех случаев скорость бывает менее 500 метров в секунду (1800 километров в час). Случается и особо редкая удача — 100 метров в секунду (360 километров в час). Это зависит от массы астероида и небесного тела, на которое он падает.

Так вот, пушка ударяла со скоростями от 556 метров в секунду до километра в секунду. При этом создавалось ударное давление — от 0,61 до 1,31 гигапаскаля, это около тысячи атмосфер.

Результаты следующие. При скорости до 730 метров в секунду — прекрасно выживают. Прекрасно — значит 100%. Выживают — значит вытягивают обратно ноги и начинают шевелиться и вообще жить спустя какое-то время, в основном через 24 часа. Максимум 36. Это, конечно, раза в четыре дольше, чем если просто заморозить, а потом разморозить, без удара. Но тем не менее. Абсолютной границей выживаемости оказалась скорость в районе 900 метров в секунду. В промежутке от 730 до 900 шансы оклематься резко падают до самого нуля.

Выводы: при среднестатистическом ударе метеорита о поверхность Земли тихоходки вряд ли выжили бы. А вот небесные тела полегче и поменьше (вроде спутников Юпитера и Сатурна) — другое дело. К слову, зонд "Кассини" зафиксировал, что из гейзеров Энцелада вместе с водой вырывается сложная органика.

Что мы знаем о тихоходках

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Они обитают в целом повсеместно, но больше всего любят мхи и лишайники — прокалывают там растения своими колюще-режущими предметами в области рта и пьют соки. Хотя встречаются и кровожадные разновидности, которые охотятся на червей-нематод и даже друг на друга.

Изначально они запомнились биологам только своим грузным (по меркам микромира) телосложением и неповоротливостью: при размерах до миллиметра или даже полутора этот зверь преодолевает от силы два-три миллиметра в минуту. Поэтому немецкий зоолог Иоганн Август Гёце в 1773 году и назвал их "маленькими водяными медведями", а несколько лет спустя итальянский учёный Ладзаро Спалланцани переименовал в тихоходок. Их современные коллеги, вероятно, нашли бы подходящее слово, чтобы обозначить самое поразительное свойство тихоходок — живучесть. Для сравнения: к примеру, для человека 500 бэр — это абсолютно смертельная доза радиации. Для всех людей. А этих "медвежат" в 570 ТЫСЯЧ бэр помести — и то половина останется в живых.

В 2007 году тихоходок отправили в космос на борту — точнее за бортом — аппарата FOTON-M3 Европейского космического агентства и подождали десять дней. Для сравнения одну часть установили так, чтобы она получила максимум радиации и ультрафиолета, а другой создали условия несколько получше. В итоге даже среди самых невезучих нашлись живые. Более того, они даже производили вполне нормальное потомство. Правда, через несколько дней после возвращения на Землю они всё-таки погибли, и всё же это поразительно, что они не умерли за 10 дней в открытом космосе. Эксперимент повторили в 2011 году, тогда тихоходки полетели на шаттле "Индевор".

— Первые результаты показали, что микрогравитация и космическая радиация не оказали значительного влияния на уровень выживаемости тихоходок, — говорится в опубликованной после этого научной статье.

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Следующим шагом должен был быть межпланетный полёт "водяных медведей" — их хотели отправить к Марсу на аппарате "Фобос-Грунт". Как известно, эта миссия, к сожалению, не состоялась.

Но в 2019-м несколько тысяч тихоходок закатали в янтарь (в эпоксидную смолу) и в этой упаковке поместили на израильский лунный зонд "Берешит", который разбился и теперь покоится в районе Моря Ясности. И исследователи выражают уверенность, что "водяные медведи" там не умерли, а просто свернулись в бочонки и их можно будет разбудить, если вытащить их из смолы и дать им воды.

Зачем всё это нужно