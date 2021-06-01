Почему авиалайнер МС-21 до сих пор никуда не полетел

Доступ в небо

Самолёты российской сборки всегда окружало много мифов. Главный из них — в России нет ничего своего, поэтому в проект приходится привлекать зарубежные компании. Частично эти мифы подкреплялись данными самолёта. Например, SSJ-100 летает на российско-французских двигателях PowerJet, а первые МС-21 будут комплектоваться американскими PW1400G-JM, разработанными в компании Pratt & Whitney.

Авиационный инженер Вадим Хасанов объясняет: зарубежные комплектующие выбирают ради быстрой сертификации.

Если затянуть разработку, то проект уйдёт в минус и деньги инвесторов, то есть государственные и частные, будут просто потеряны. Некоторые системы для старта производства и коммерческой эксплуатации проще закупать. Почему это делают? Потому что они уже сертифицированы в Европе и других странах, то есть самолёты с таким оборудованием, например с двигателями, могут спокойно летать по всему миру без дополнительных исследований, на которые, возможно, пришлось бы потратить годы и миллионы долларов Вадим Хасанов Авиационный инженер

Битва проиграна, но война ещё нет

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Привести конкурентов в чувства должен был первенец российской авиационной промышленности — Sukhoi Superjet 100. Но этой машине откровенно не везло: то скандалы с поломками, то история с отказом зарубежных клиентов из-за отсутствия нормального обслуживания и плохой работы поставщиков. Чёрным днём для производителя и репутации самолёта в целом стала авария в столичном аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек.

После этого даже не суеверные специалисты начали поговаривать, что самолёт сглазили. Феноменального успеха на рынке "Суперджет" пока не получил — всего, по разным данным, летает около 130 машин этого типа и расширять серию на сотню-другую не планируют. Впрочем, эта цифра всё равно выше, чем у любого другого российского авиалайнера постсоветской эпохи. Кроме того, работа над ошибками уже ведётся. К 2023 году "Ростех" создаёт новую машину — Sukhoi SuperJet New. Но битва первой версии авиалайнера пока считается проигранной и за старшего брата полетит мстить МС-21.

Причём сделать это создатели самолёта планируют по той же схеме, что и с "Суперджетом": с помощью иностранных комплектующих машина сможет пробить своё окно в Европу и остальной мир уже через год. О сертификации машины в США речи пока не идёт, зато в Европе всё должно пройти как по маслу — даже с российскими двигателями ПД-14 самолёт будет на 80% готов к проверкам EASA, а с американскими агрегатами должен быть сертифицирован через полгода после подачи заявки.

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На этих же двигателях МС-21 будет летать до момента сертификации ПД-14. Зарубежные партнёры готовили для МС-21 и другой ключевой элемент — композитное крыло, которое снижало общую массу машины. Но из-за санкционного давления американская компания Суtec Industries и японская фирма Toho-Tenax отказались работать над проектом, поставили всех перед фактом и покинули авиационный чат.

На создание отечественного крыла в России потребовался год. Зарубежные СМИ часто сообщали, что проект без композитного крыла можно хоронить, но 1 июня 2021 года первые консоли крыла отгрузили на завод "Иркут". Этот раунд остался за МС-21: дела с крылом идут настолько хорошо, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о первом полёте машины уже до конца года. После этого наступит решающий момент — своё слово должны будут сказать авиационные власти Европы и заказчики.

Последний шанс авиакомпаний

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Если вам кажется, что авиакомпании пытаются на всём экономить, то ваше наблюдение верно. МС-21 поможет авиакомпаниям срезать расходы в самом начале: он значительно дешевле своих основных конкурентов — Airbus A-319neo и американского Boeing 737-MAX. Композитное крыло помогло МС-21 сбросить пару тонн лишнего веса и снизить расход топлива, а это критически важно, если речь идёт о заказах на десятки машин. Вдобавок, заменить крыло в случае необходимости можно будет без особых проблем и обойдётся эта процедура гораздо дешевле, чем у конкурентов.

Кроме того, МС-21 — самый гибкий в классе и может подстраиваться под любого заказчика. Максимальная заполняемость салона у старшей версии машины — 210 человек, в то время как 737MAX и А319neo могут принимать на борт не более 200 и 160 пассажиров соответственно.

Готовить МС-21 к вылету значительно проще, чем любой другой авиалайнер. Состояние основных систем контролируется красно-зелёной системой индикации, которая облегчает работу пилотов и повышает безопасность. Чем спокойнее будут проходить полёты и чем надёжнее будет самолёт, тем больше заработают авиакомпании, у которых вместо экономии на пассажирах появится время на достойный сервис.