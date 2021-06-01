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Кто выиграет от ссоры между Грефом и Набиуллиной

1 июня, 14:02
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Интересный конфликт можно наблюдать на российском финансовом рынке. Регулятор — Центральный банк России — открыто воюет со своим крупнейшим поднадзорным, Сбером. Регулятор развивает за бюджетный счёт свою систему быстрых платежей и карту "Мир". Сберу, которому нужно зарабатывать деньги, это не может нравиться.

В итоге вместо отношений "государство – бизнес" мы видим ожесточённый спор между двумя конкурентами, активно вставляющих друг другу палки в колёса. Совсем недавно Сбербанк запретил пополнять карту "Мир" в сторонних банкоматах. С коммерческой точки зрения это понятно: госбанк выпустил львиную долю этих карт (порядка 80%), имеет самую широкую сеть банкоматов, и ему не хочется платить комиссию сторонним банкам за эту услугу. Однако Центробанку, который и придумал такую льготу для владельцев карт, это не понравилось.

Теперь регулятор увеличил лимиты по переводам в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей. Казалось бы, всё для нас, для клиентов. Но на самом деле это удар по всей экосистеме Сбера, который привык зарабатывать на переводах. В прошлом году он на этом заработал более 70 млрд рублей.

Кто победит в этом споре?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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