Кто выиграет от ссоры между Грефом и Набиуллиной

Интересный конфликт можно наблюдать на российском финансовом рынке. Регулятор — Центральный банк России — открыто воюет со своим крупнейшим поднадзорным, Сбером. Регулятор развивает за бюджетный счёт свою систему быстрых платежей и карту "Мир". Сберу, которому нужно зарабатывать деньги, это не может нравиться.

В итоге вместо отношений "государство – бизнес" мы видим ожесточённый спор между двумя конкурентами, активно вставляющих друг другу палки в колёса. Совсем недавно Сбербанк запретил пополнять карту "Мир" в сторонних банкоматах. С коммерческой точки зрения это понятно: госбанк выпустил львиную долю этих карт (порядка 80%), имеет самую широкую сеть банкоматов, и ему не хочется платить комиссию сторонним банкам за эту услугу. Однако Центробанку, который и придумал такую льготу для владельцев карт, это не понравилось.

Теперь регулятор увеличил лимиты по переводам в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей. Казалось бы, всё для нас, для клиентов. Но на самом деле это удар по всей экосистеме Сбера, который привык зарабатывать на переводах. В прошлом году он на этом заработал более 70 млрд рублей.