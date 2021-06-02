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Доигрались: Геймеров хотят приравнять к пользователям соцсетей

С предложением считать киберспортсменов пользователями соцсетей выступил Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), входящий в Роскомнадзор. По мнению чиновников, в сетевых компьютерных играх пользователи общаются как в соцсетях, а значит, данные пользователей должны храниться в России.

2 июня, 08:26

Фото © Shutterstock

Распространить действие "закона Яровой" на пользователей сетевых компьютерных игр предлагают в связи с тем, что игроки обмениваются информацией и данными в играх и хранят на игровых серверах в том числе персональные данные.

По оценкам ГРЧЦ, сегодня в мире более двух миллиардов геймеров, а пандемия спровоцировала рекордные показатели по дневной активности среди игроков на всех платформах.

Среди рисков, которые в ГРЧЦ связывают с распространением компьютерных игр на всех платформах (приставки, смартфоны, компьютеры), называются отсутствие контроля за разработкой программного обеспечения, развитие искусственного интеллекта (он может обучаться вместе с игроками, а впоследствии использоваться в реальных боевых действиях), облачное хранение данных пользователей и возможность владельцев игровых платформ использовать персональные данные игроков в собственных целях.

"В контексте предотвращения угроз экономического характера необходимо установление правового статуса таких объектов внутриигровых правоотношений, как игровая валюта (игровое имущество), лутбокс, стриминговая платформа, донат", — говорится в заявлении ГРЧЦ.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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