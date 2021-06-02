Стенд "Газпром нефти" на ПМЭФ-2021 стал площадкой для арт-проекта "Цифровые двойники"

Когда я предложил Максиму Жесткову идею арт-проекта, это был общий концепт динамической визуализации человека: чтобы у каждого подходящего к экрану появлялся свой цифровой двойник. В итоге Максим и его команда создали произведение цифрового искусства. Это хороший пример того, как успешно делать трансфер технологий из одной сферы в другую. Элементы искусственного интеллекта "Газпром нефть" использует для геоаналитики и создания цифровых двойников месторождений, но нейросеть при этом может стать и элементом арт-проекта

Александр Дыбаль Член правления компании "Газпром нефть"