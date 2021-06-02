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Стенд "Газпром нефти" на ПМЭФ-2021 стал площадкой для арт-проекта "Цифровые двойники"

"Газпром нефть" представила арт-проект "Цифровые двойники". Он создан совместно с медиахудожником Максимом Жестковым. Фасад стенда компании на Петербургском международном экономическом форуме превратился в создаваемое нейросетью цифровое "зеркало", на поверхности которого появляются визуальные динамические копии проходящих по нему людей.

2 июня, 13:15
<p>Фото © "Газпром нефть"</p>

Фото © "Газпром нефть"

Датчики и сенсоры, расположенные по периметру стенда, собирают информацию из окружающего пространства. Это позволяет нейросети одновременно держать в фокусе всех окружающих стенд зрителей, обрабатывать их движения и создавать на медиафасаде цифровых двойников каждого.

  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"
  • Фото © "Газпром нефть"
    Фото © "Газпром нефть"

Фото © "Газпром нефть"

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Арт-проект состоит из визуальных миров, которые являются визуальной метафорой применяемых "Газпром нефтью" технологий: от искусственного интеллекта в геоаналитике до блокчейн-контрактов.

Видео © "Газпром нефть"

Когда я предложил Максиму Жесткову идею арт-проекта, это был общий концепт динамической визуализации человека: чтобы у каждого подходящего к экрану появлялся свой цифровой двойник. В итоге Максим и его команда создали произведение цифрового искусства. Это хороший пример того, как успешно делать трансфер технологий из одной сферы в другую. Элементы искусственного интеллекта "Газпром нефть" использует для геоаналитики и создания цифровых двойников месторождений, но нейросеть при этом может стать и элементом арт-проекта

Александр Дыбаль

Член правления компании "Газпром нефть"

Цифровые двойники — это живой диалог человека и технологии. Их сотворчество здесь и сейчас. Возможно, мы создали первый в истории "нейростенд" — стенд, управляемый одновременно нейросетью и человеком

Максим Жестков

Медиахудожник

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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