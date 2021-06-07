Пирамида для миллионеров и коррупционеров: Как в Москве работает инвестиционная компания QBF

В апреле 2021 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против сотрудников компании ООО "ИК Кьюбиэф" (ИК QBF), офисы которой расположены в "Москве-Сити". Главный интерес для сыщиков представляет кипрская компания QB Capital CY LTD (QCCI LTD), на которую оформлялись договоры вкладчиков. Фирма была зарегистрирована ещё в 2008 году на некоего гражданина России Мунаева, который возглавлял в инвестиционной компании департамент продаж. Сам бизнесмен и его 47-летняя помощница Евгения Россиева уже арестованы.

Куда и как выводили деньги

По версии следствия, менеджеры QBF обещали клиентам выгодные вложения в иностранные активы, собирали деньги и выводили их через кипрскую фирму в офшоры. Летом 2018-го к деятельности компании возникли вопросы у властей Кипра. Мунаев ликвидировал QCCI LTD, поскольку не смог объяснить, почему компания перегоняла деньги клиентов в другие фирмы.

В России клиентов заставляли перерегистрировать договоры на новые компании — White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга. Иначе менеджеры грозили проблемами с выводом денег.

Кроме того, Мунаев учредил в России юридический клон QBF — ООО "Кьюбиэф" по тому же адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1. С этой компанией клиенты заключали дополнительное соглашение по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению деньгами. Именно эта фирма фигурирует сейчас в уголовном деле о мошенничестве, а заключённые договоры являются вещдоками.

О сложностях с выводом денег из QBF клиенты говорили почти с момента основания компании в 2008 году, но после перерегистрации жалобы стали массовыми. Недовольные инвесторы обращались в суд и рассказывали о своих проблемах на специализированных форумах, например здесь. Многие не могут получить свои деньги до сих пор. По приблизительным подсчётам, у клиентов пропало свыше семи миллиардов рублей. По некоторым данным, один из клиентов потерял миллиард рублей.

По версии следствия, сложная юридическая структура бизнеса помогла ИК QBF сохранить своё основное ядро. А весь криминал взяли на себя "дочки" и отдельные менеджеры.

Формально ООО "Кьюбиэф" владела ещё одна "дочка" ИК QBF — компания "КГ". По данным базы СПАРК, она работала не только в России, но и на Украине.

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Лица компании

Возглавляет ИК QBF некий Станислав Матюхин, который в течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России на позиции замначальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов.

Реальным владельцем бизнеса является 33-летний председатель совета директоров ИК QBF Роман Шпаков. По информации Лайфа, ещё в 2018 году он продал всё имущество в России и живёт в ОАЭ, управляя компанией дистанционно.

Роман Шпаков. Фото © corporater.ru

Его считают сыном Валерия Шпакова — топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России — НПК. Если это так, то, возможно, отец помог ему деньгами и связями, чтобы запустить выгодный бизнес.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали Владимира Пахомова, возглавляющего местный филиал ИК QBF. 31 мая ему тоже предъявили обвинение в мошенничестве, однако следователи пока не решили вопрос с мерой пресечения. Возможно, он заключил досудебное соглашение.

Пахомов и Мунаев. Фото © VK / Сергей Елизаров

Пахомов перешёл в инвестиционный бизнес из модельного. Ранее он участвовал в показах в Доме моды Вячеслава Зайцева. Согласно внутренним документам QBF, формально он числится акционером фирмы КГ — совладельца ООО "Кьюбиэф".

Тень пирамиды

Несмотря на обыски, аресты и серьёзные обвинения, ИК QBF пока работает в штатном режиме. Компания до сих пор имеет все необходимые лицензии. Сотрудники компании сообщили Лайфу, что она продолжает принимать деньги клиентов и нанимать людей на работу.

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Российское крупное рейтинговое агентство "Эксперт РА" тоже не изменило рейтинг ИК QBF: он остаётся на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Эксперты говорят, что в QBF есть признаки финансовой пирамиды. Главный из них — высокие проценты первым вкладчикам за счёт денег от вновь прибывших инвесторов.

— QBF мне напоминает название одной конторы, которая недавно лопнула, — "Кьюбитеч". Крах финансовой пирамиды случается, когда обязательства по выплатам превосходят поток входящих денег. Эта схема знакома ещё по Мавроди; она была, есть и будет. Из последних громких случаев это были Questra и "Кэшбери", — рассказал Лайфу один из маркетологов, работающий в сфере МЛМ.

Если это так, то QBF — необычная пирамида. Во-первых, это целая группа предприятий, включающая, например, строительную компанию M1 Development, а также европейских партнеров — NOA Circle и CILtd.

Во-вторых, пирамиды обычно долго не живут, а QBF открыла двери первого офиса ещё в 2008 году. В 2014-м стала лауреатом респектабельной экономической премии "Лучшая инвестиционная компания" от SPEAR’S Russia Wealth Management Award. После этой победы компания вступила в саморегулируемую организацию НАУФОР и Торгово-промышленную палату РФ.

Екатеринбургский след

Помимо изучения теневых схем следователи проверяют клиентов QBF и происхождение их денег. По предварительным данным, среди них были чиновники.

По сообщению уральских СМИ, под подозрение регионального Следственного комитета попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илия Борзенков. Следователи подозревают, что они якобы переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF, откуда они поступали в офшоры и там пропадали. Сумма предполагаемого ущерба оценивается в шесть миллиардов рублей.

Силовики считают, что чиновники могли выводить деньги через девелоперские проекты. Например, это ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья. Комплекс возводит фирма "Симон Джессо", учредителем которой является Роман Шпаков. В 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук.

Именно его компания достраивала ЖК "Соловьи" компании "Домбери" в Екатеринбурге, которой владел известный бард Александр Новиков. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов. Согласно данным СПАРК, в марте этого года Роман Шпаков формально передал свою долю некоему Денису Сорокину. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.

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В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей.





По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.

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