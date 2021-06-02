Почему Лукашенко признаёт Крым российским, а Греф нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признаёт Крым российским! Такой вывод следует из его вчерашнего сообщения о том, что Москва и Минск прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. — Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы — через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолёте. Сейчас закрыли небо, — рассказал белорусский лидер.

По его словам, поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Лукашенко уверен, что "тут не будет проблем". Глава Белоруссии также рассказал, что в своё время спросил у тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, как теперь в Крым попасть. На что тот ответил: "Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину". Сегодня же, после закрытия неба, это возможно только через Россию.

Проблем с открытием авиасообщения действительно быть не должно. Достаточно политического решения Минска о признании Крыма частью РФ, о чём накануне заявил гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец. В прошлом году президент России Владимир Путин напомнил, что вопрос все эти годы не удавалось решить исключительно из-за позиции белорусского лидера: тот стремился выстраивать добрососедские отношения с Украиной. Но на прошлой неделе Киев лишил Минск статуса важного транспортного хаба, которым последние годы успешно пользовался Лукашенко. Кроме того, стало известно о намерении украинской стороны ограничить экономические связи с Минском.

Но, пожалуй, главное — это то, что, судя по всему, Запад не оставил Лукашенко надежды на продолжение политики многовекторности. Анонсируемые санкции, в том числе против основных источников поступления валюты в белорусский бюджет — калийной промышленности и нефтепродуктов, делают российский вектор безальтернативным.

Ещё одной важной причиной, почему Батька не спешил признавать Крым, было наличие в Минске переговорной площадки по Донбассу. Запад тогда оценил миротворческие усилия Лукашенко, и его риторика значительно смягчилась. США даже начали приостанавливать санкции, встал вопрос о восстановлении полноценных дипломатических отношений. Но события прошлого года и инцидент с самолётом поставили на всём этом крест. Статуса переговорной площадки по Донбассу Минск, очевидно, лишат.

Да и компании "Белавиа", которой европейское небо закрыли, судя по всему, надолго, терять уже нечего. В общем, проблем тут действительно не будет. Достаточно белорусским властям просто издать акт о признании Крыма частью России, в котором будет распоряжение государственным органам выстраивать отношения с крымскими властями как с властями других субъектов РФ. Дальше это распространится и на коммерческие организации, Крым окрашивается в российские цвета на всех картах, в учебниках.

Впрочем, сильно ли это что-либо изменит? Если говорить про пассажиропоток, то он и до 2014-го был небольшим. Всё же большинство ездили поездами, а это в любом случае можно делать только транзитом через Россию. Что касается отношений между Минском и Симферополем в остальных аспектах, то тоже нельзя говорить об их интенсивности до присоединения Крыма к России. Да они особо и не пострадали. Крымское вино как было на белорусских полках, так и оставалось все эти годы, да и белорусские товары на полуострове никогда не переводились. Белорусские производители активно торгуют даже с ДНР и ЛНР, и никакого признания для этого не требуется.

Одним словом, в практической плоскости мало что изменится, признание Минском российского статуса Крыма будет иметь намного более серьёзное политическое значение. Все эти годы выглядело нелепо, что даже далёкие Сирия и Венесуэла признали, а входящая в Союзное государство Белоруссия — нет. Теперь этот позорный недочёт будет исправлен.

Но есть ещё один недочёт, который, на мой взгляд, ещё более позорен и будет выглядеть ещё более вопиющим на фоне признания Крыма Белоруссией. Дело в том, что полуостров российским не признают… в России. Нет, речь не о немногочисленных крикливых либералах и сторонниках Запада, которые рвут глотку за Украину на митингах.

Есть, например, гражданин РФ Герман Греф, который за семь лет так и не признал Крым частью России. По его словам, в Сбербанке не видят схемы, которая бы позволила работать в Крыму, не попав под санкции ЕС и США.

— Мы были там до всей этой ситуации 2014 года. Можете себе представить, какова цена вопроса для Сбербанка. Это не вопрос меня или вас лично, это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности в целом. Поэтому спекулянты, которые всё время эту тему поднимают, — это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону. То ли они умышленно всё это дело раздувают, — сказал как-то глава крупнейшего банка страны, клиенты которого не могут пользоваться его услугами на всей территории России.

Ну, или взять федеральных мобильных операторов, ни один из которых также не признал Крым и Севастополь частью России. Абоненты вынуждены в одном из регионов страны звонить и пользоваться Интернетом по ценам как в международном роуминге.

Я, конечно, всё понимаю: санкции, потеря прибыли — это серьёзно. А потеря лица в глазах собственных граждан — это не серьёзно? Я уж не говорю про Запад, где наверняка просто смеются над тем, как российский бизнес из-за боязни санкций кладёт с прибором на российскую же конституцию…

Те, кто всё время эту тему поднимают, — это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону, Герман Оскарович? А те, кто стыдливо опускает глаза, понимают, что на кону и единство России, и вера граждан в её будущее? А это важнее прибыли.