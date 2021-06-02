Действенное самоубийство: К чему приведёт попытка Зеленского штурмовать Крым

Следим за руками: тут в интервью немецкой газете FAZ мосье Зеленский потребовал от Германии "летальных" вооружений — скоростных, ракетных и патрульных катеров. Он также попросил предоставить бронированные автомобили, штурмовые винтовки и радиооборудование. И встретил на следующий же день отпор в лице министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который сказал: "Конфликт между Россией и Украиной может быть разрешён только политическим путём. Это также остаётся руководящим принципом нашего взаимодействия, и в этом плане ничего не изменится. Поставки оружия в этом не помогут".

Официальный Берлин на видеоконференции НАТО добавил, что будет продолжать работать с Францией для посредничества между Киевом и Москвой, как это предусмотрено Минскими соглашениями. "Нормандский формат", по его словам, является лучшим способом установить мир и гарантировать жизнь и безопасность для населения Восточной Украины. Минские соглашения — это те самые договорённости, которые буквально каждый день подвергаются нападкам и ревизии со стороны Украины. Вот и в ходе встречи специальных представителей по украинскому конфликту, состоявшейся на этой неделе, по инициативе российской стороны обсуждался вопрос о временном прекращении огня.

Сколько уже было таких договорённостей — не сосчитать. По Минским соглашениям они заключаются напрямую — между сторонами конфликта, — то есть с одной стороны — Украина, а с другой — ДНР и ЛНР, и этот статус-кво в прошлом году подтверждён, на них ссылается министр иностранных дел ФРГ. Однако в этот раз Киев совершенно нагло отказался от прямых контактов и в нарушение договорённостей потребовал, чтобы вопрос решался между Украиной и Россией.

Это такая тактика втягивания России в конфликт в качестве участника, что совершенно не нужно русским вообще. Франция и Германия как гаранты Минских соглашений сделали вид, что не понимают, о чём идёт речь, но даже такая позиция вызвала истерику у Зеленского. Ему нужно втянуть Россию. Дурачок не понимает, что Россию лучше не втягивать, потому что — где Украина, а где — Россия: может так прилететь, что не поймаешь. Но провокационная, губительная для Украины тактика имеет свою цель — судя по всему, Зеленский готовит очередное обострение на Востоке.

Отчего вдруг Зеленский стал таким смелым и гордым? Возможно, он как-то по-своему считывает сигналы от новой администрации США и считает, что ему окажут всестороннюю поддержку. Ну и, конечно, учения НАТО Defender, которые проводятся у русских границ.

Кстати, о них в европейской прессе как-то очень скромно упоминается — журналисты помалкивают, а тем не менее учения весьма полномасштабны — американские вертолёты пролетали к границам ЕС даже через нейтральные страны типа Австрии. Хороший у них нейтралитет, ничего не скажешь.

Но дальше — больше: вслед за натовскими учениями начнутся украинско-американские учения Sea Breeze. Также с привлечением стран НАТО. При этом мы помним, какая была истерика на Украине и в Европе, когда русские проводили учения в трёхстах километрах от ближайшей границы Украины. Если учесть, что некоторые страны ЕС всего 400 км по самому большему размеру, было очень смешно слышать разговоры о "русских танках на границе". При этом русские вообще-то на своей территории. И к тому же как собрали войска, так их и вернули в расположение.