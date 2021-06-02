Зачем Генпрокуратуре павильон на ПМЭФ и есть ли у него подземная часть

Впервые на ПМЭФ организовано целое представительство Генеральной прокуратуры России. Стенд довольно скромный, но и очереди к прокурорам не видно. Возможно, потому, что его посещение для участников — пока дело сугубо добровольное.

Но что же делает стенд, пожалуй, самого мощного силового ведомства на международном экономическом форуме? Уже появились недоброжелатели, которые мрачно шутят, мол, показать, кто в России больше всех зарабатывает. Но я думаю, что это не так. Хочется верить, что наконец-то прокуроры поняли, что именно от качества их работы и работы всей правоохранительной системы зависит деловой климат в России. Что именно от того, как качественно они надзирают за выполнением правил ведения бизнеса, и зависит в итоге общий экономический рост.