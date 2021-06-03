Анонсировал запуск беспилотных почтальонов и связал их с новой глобальной реформой Почты России новый руководитель предприятия — Максим Акимов, ранее занимавший посты заместителя председателя Правительства РФ и вице-премьера. После смены кабинета министров в состав нового правительства Акимов не вошёл и в феврале 2020 года занял должность генерального директора почтовой организации. С учётом его опыта в развитии цифровой экономики (Акимов возглавлял Российскую венчурную компанию, а на должности заместителя председателя правительства курировал транспорт, связь и цифровизацию экономики) Почта России может оказаться тем самым местом, где компетенции нового руководителя принесут пользу. С другой стороны, к компании подступался уже не один реформатор, но зарплаты там по-прежнему одни из самых низких, а основные фонды главного почтового предприятия страны находятся в плачевном состоянии. По подсчётам Акимова, на новую реформу организации потребуется не менее 127 миллиардов рублей. Для сравнения: на строительство скоростной трассы Казань – Екатеринбург потребуется вдвое больше — 260 миллиардов.

Да, что касается почтовых дронов — по планам Акимова, они смогут заменить обычный транспорт на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. По мнению генерального директора, использование беспилотного транспорта позволит сэкономить от 15 до 20% расходов на доставку корреспонденции.

Сколько директоров нужно, чтобы реформировать одну Почту России?

Национальный почтовый оператор получил лицензию на доставку лекарств и объявил о планах по реформированию путём разделения компании на десяток организаций, которые будут являться частью большого холдинга — "Почта России". Этот анонс мог бы звучать свежо, однако на деле Почта России объявляет о готовности реформироваться уже очень давно.

История ФГУП "Почта России" началась в 2002 году, когда путём объединения региональных почтовых управлений был создан единый национальный оператор почтовой связи. И сразу же в момент создания компании её первый руководитель Игорь Сырцов заявил о необходимости реформирования и обновления предприятия. Тогда же глава ФГУП заявил о том, что Почту России необходимо акционировать и создать на базе государственного предприятия акционерное общество.

Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

В далёких уже 2002–2003 годах господин Сырцов анонсировал все те изменения и планы по реформированию, которые вслед за ним преподносили уже в качестве собственных планов по развитию предприятия все последующие руководители.

В 2003 году было заявлено о необходимости провести акционирование Почты России, тогда же было сказано о необходимости создания специального банка на её базе и о том, что она нуждается в собственном парке самолётов, что у неё отличные перспективы в развитии розничной торговли в регионах страны, и, наконец, в 2003-м же Почта России объявила о планах по масштабному обновлению парка почтовых вагонов и о начале строительства современных сортировочных центров почтовых отправлений.

Игорь Сырцов. Фото © ТАСС / Сысоев Григорий

Как рассказывал Игорь Сырцов в многочисленных интервью, необходимость реформирования давно назрела и предприятие должно фундаментально поменяться уже к 2010 году. Наступил уже 2021 год, и Почта России по-прежнему нуждается в скорейшем реформировании и модернизации.

Новые директора со старыми планами

Помните анекдот про три конверта от предыдущего руководителя новому? Похоже, что Почта России действительно взяла на вооружение этот принцип. По крайней мере, кто бы ни занимал пост генерального директора, ему приходилось провозглашать всё те же планы по реформированию, о которых впервые объявил Игорь Сырцов.

На смену Сырцову в конце 2007-го пришёл бывший генеральный директор Сбербанка Андрей Казьмин. Этот генеральный директор, как и Сырцов до него, поставил перед собой амбициозную задачу перестройки предприятия, в том числе изобретя три формата почтовых отделений: "Премиум", "Комфорт" и "Эконом". Но спустя всего год Казьмин покинул пост, при нём на "Почте" не появились самолёты, банкоматы, так и не обновился вагонный парк и не были построены новые сортировочные центры, которые обещали ввести в эксплуатацию чуть ли не в 2008 году. Причём на строительство двух сортировочных центров Почта России занимала средства у иностранных банков.

На истории с сортировочными центрами следует остановиться отдельно, потому что до 1991 года в СССР были собственные автоматизированные сортировочные линии и большинство отправлений по всей территории СССР проводилось в автоматическом режиме. Именно в связи с внедрением автоматизированных систем сортировки тогда ещё советская почта проводила активную пропагандистскую кампанию, в которой гражданам страны объясняли необходимость правильного заполнения поля "Индекс" на письмах. Это поле с шестью цифрами считывалось системой автоматически, и письмо отправлялось по верному адресу.

Однако к началу двухтысячных годов советские системы сортировки полностью технически устарели, их не обновляли, и они постепенно ушли в прошлое, а Почта, по словам её первого руководителя Сырцова, обрабатывала в ручном режиме 95% всех почтовых отправлений.

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

К этому моменту предприятия, которые разрабатывали отечественные системы автоматизированной сортировки отправлений, уже обанкротились или были закрыты, в связи с чем новое оборудование пришлось закупать за границей. В Петербурге сортировочный центр строили немцы из Siemens, а под Москвой созданием центра занимались итальянцы из Elsag. Под строительство этих центров Почта России привлекла иностранные кредиты на 3,5 млрд рублей.

Несмотря на то что стройку инициировал ещё Сырцов, объявлять о том, что в скором времени сортировочные центры начнут работать, приходилось нескольким следующим директорам. В коммерческую эксплуатацию два крупнейших российских почтовых сортировочных центра были введены лишь в 2011 году.

Более того, если при первом генеральном директоре Сырцове вручную сортировалось 95% отправлений, то уже к 2009-му и к моменту назначения третьего генерального директора системообразующему предприятию страны удалось достичь показателя 100% ручной сортировки всех отправлений.

Об этом в 2009 году заявил Александр Киселёв, который пришёл на смену Андрею Казьмину, отработавшему в должности руководителя Почты немногим более года.

Александр Киселёв. Фото © ТАСС / Максим Стулов

То есть с 2002 по 2009 год на предприятии сменилось три руководителя и каждый обещал масштабные реформы, но они всё не наступали и не наступали.

100 млн за реализацию чужих планов

Ближе всего к исполнению обещаний по реформированию Почты России подобрался Дмитрий Страшнов, четвёртый генеральный директор ФГУП, на время правления которого пришлись и запуски сортировочных центров, и создание "Почта банка", и приобретение первых двух самолётов для перевозки посылок, и восстановление вагонного парка.

Дмитрий Страшнов сменил Александра Киселёва на посту после грандиозного скандала, связанного с масштабными задержками посылок из-за рубежа на складах Почты. В 2012 году россияне уже распробовали интернет-шопинг и стали активными покупателями на китайских площадках, в первую очередь на AliExpress. Количество заказов к наступающему 2013 году увеличилось в сравнении с 2012-м кратно, и в результате Почта России буквально захлебнулась в посылках. Почти три месяца, которые на предприятии потратили на борьбу с завалами, были использованы для того, чтобы сместить Киселёва как провалившего новогодние доставки подарков и пригласить на его место перспективного телеком-руководителя Дмитрия Страшнова, перешедшего на должность руководителя госпредприятия с поста генерального директора "Tele 2 Россия".

По злой иронии спустя четыре года со скандалом покидал свой пост и сам Дмитрий Страшнов. В 2017 году глава Почты Росси получил премию по итогам года в размере почти 100 млн рублей. Причём размер этой премии составлял в пересчёте на зарплаты рядовых сотрудников около шести тысяч окладов. Информационная буря, разразившаяся вслед за этой новостью, скрыла от глаз обывателей информацию о том, что заместители Дмитрия Страшнова получили в том же году премий на сумму 270 млн рублей.

Дмитрий Страшнов. Фото © Wikipedia

Страшнов подал в отставку, а средства, полученные им в качестве премии, были заморожены правоохранительными органами. Однако спустя несколько месяцев премию Страшнову всё-таки вернули. Но уже без должности генерального директора. Спустя 15 лет после объявления о необходимых реформах на почте начали работать сортировочные центры (причём не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах страны), был открыт совместно с ВТБ новый "Почта банк", в котором предприятию принадлежит 50% минус одна акция, было приобретено два почтовых самолёта. При этом, однако, в один из моментов парк почтовых вагонов деградировал настолько, что это стало поводом для Почты России в 2014-м объявить о пуске "почтовых поездов" как об инновации.

Планы на следующие 10 лет реформирования

После Дмитрия Страшнова, занимавшего должность руководителя долгих четыре года, на пост генерального директора Почты России пришёл бывший заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов. В 2019 году именно он смог завершить процедуру трансформирования ФГУП "Почта России" в АО "Почта России", где 100% акций компании принадлежат государству.

Николай Подгузов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Для этой окончательной реформы понадобился даже отдельный Федеральный закон № 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", основах деятельности создаваемого акционерного общества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В итоге спустя 17 лет после своего появления (притом что план акционирования рассматривался как целевой начиная с 2002 года) Почта России наконец-то стала акционерным обществом.

И вот теперь уже новый генеральный директор Максим Акимов, который вступил в должность в феврале 2020-го, выступает с новым пакетом мероприятий по реформированию.

Он предложил превратить Почту России в холдинг по образцу немецкой DHL в ходе реализации программы развития предприятия на следующие десять лет. По мнению Акимова, Почте необходимо выделить в отдельные компании логистику, e-commerce, финансовые услуги и другие виды деятельности.

По задумке руководства, очередное реформирование позволит предприятиям, входящим в холдинг, привлекать новых акционеров, самостоятельно привлекать внешние, в том числе иностранные, инвестиции и быть более гибкими на конкурентных рынках. В качестве образцовых примеров приводятся уже упоминавшиеся немцы, а также Poste Italiane и Singapore Post.

Максим Акимов. Фото © ТАСС / Владислав Шаитил

Новые реформы, представленные господином Акимовым, потребуют, по его подсчётам, не менее 127 млрд рублей инвестиций. При этом с 2015 года Почта России не пользуется субсидиями со стороны государства и находится в зоне безубыточности. Акимов предполагает, что дополнительные средства, необходимые на переоснащение предприятия, легко можно будет получить за счёт кредитов и продажи миноритарных пакетов акций компаний, которые станут частью холдинга "Почта России".

С учётом того что на предыдущие реформы понадобилось почти 20 лет, хотя основную их часть планировалось завершить к 2010 году, можно предположить, что очередной пакет реформ также ожидает трудная судьба.