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VK запустил тихие и исчезающие сообщения

Мессенджер, который развивает социальная сеть VK, обрастает новыми функциями. Теперь пользователи могут отправлять друг другу исчезающие через определённое время сообщения или сообщения, которые приходят в беззвучном режиме.

3 июня, 12:53
<p>Фото © VK</p>

Фото © VK

Два новых вида сообщений по задумке разработчиков позволят расширить возможности корпоративного общения и корректной коммуникации. С помощью исчезающих сообщений, как предполагается, можно будет шутить даже в серьёзных рабочих чатах или предлагать новые темы для обсуждения. Время жизни сообщения определяет отправитель, оно составляет от 15 секунд до 24 часов.

Тихие сообщения позволят отправлять информацию даже ночью, но не беспокоя получателя. Кроме того, такие сообщения не будут отвлекать адресата на совещаниях или других важных мероприятиях.

Фото © VK

Фото © VK

По данным VK.ru, ежедневно пользователи отечественной соцсети и мессенджера VK отправляют друг другу около 15 миллиардов сообщений.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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