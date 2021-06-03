VK запустил тихие и исчезающие сообщения

Два новых вида сообщений по задумке разработчиков позволят расширить возможности корпоративного общения и корректной коммуникации. С помощью исчезающих сообщений, как предполагается, можно будет шутить даже в серьёзных рабочих чатах или предлагать новые темы для обсуждения. Время жизни сообщения определяет отправитель, оно составляет от 15 секунд до 24 часов.