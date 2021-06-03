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"Газпром-Медиа" создаст конкурента TikTok

О том, что в России скоро появится аналог "Тиктока", который будет превосходить популярную соцсеть по функционалу, заявил на сессии "Борьба за цифровой суверенитет", проходящей на ПМЭФ-21, глава медиахолдинга Александр Жаров.

3 июня, 15:15
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Запуск отечественного варианта "Тиктока" произойдёт уже осенью 2021 года. По словам господина Жарова, в российском варианте соцсети с вертикальными видеороликами будут функции, которых нет у "Тиктока" и Likee (популярный среди детей и подростков аналог "Тиктока").

Кроме того, Александр Жаров рассказал об успехах реформирования ещё одного российского видеохостинга — RuTube. Он был создан практически одновременно с "Ютубом", однако затем его развитие приостановилось. После того как Роскомнадзор (ранее возглавлялся Александром Жаровым) столкнулся с тем, что "Ютуб" (принадлежит Google) нередко игнорировал требования российских властей об удалении экстремистских материалов, было принято решение вернуться к развитию RuTube.

За последние полгода количество пользователей RuTube выросло втрое — до 19 млн человек, кроме того, в сервисе появился инструмент донатов, а вскоре появится RuTube Originals, который, по словам разработчиков, позволит расширить возможности для заработка производителям оригинального контента.

Авторы
Виктор Логинов
Виктор Логинов

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