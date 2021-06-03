"Газпром-Медиа" создаст конкурента TikTok

Запуск отечественного варианта "Тиктока" произойдёт уже осенью 2021 года. По словам господина Жарова, в российском варианте соцсети с вертикальными видеороликами будут функции, которых нет у "Тиктока" и Likee (популярный среди детей и подростков аналог "Тиктока").

Кроме того, Александр Жаров рассказал об успехах реформирования ещё одного российского видеохостинга — RuTube. Он был создан практически одновременно с "Ютубом", однако затем его развитие приостановилось. После того как Роскомнадзор (ранее возглавлялся Александром Жаровым) столкнулся с тем, что "Ютуб" (принадлежит Google) нередко игнорировал требования российских властей об удалении экстремистских материалов, было принято решение вернуться к развитию RuTube.