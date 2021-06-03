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Социальные пособия превратятся в сертификаты: Как теперь получать помощь от государства

3 июня, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Сегодня на ПЭМФ — настоящая реформа социальной сферы. Министр труда Антон Котяков пообещал, что в скором времени качество государственных услуг — в первую очередь социальных — станет не хуже, чем сервис коммерческих компаний или банков. Часть государственных социальных обязательств будет переведена в электронные сертификаты.

Например, инвалиду больше не придётся доказывать своё право на получение от государства технических средств реабилитации, проходить специальные комиссии, стоять в очереди, ждать и в итоге не дождаться такой необходимой ему инвалидной коляски. Просто в его личный кабинет на сайте госуслуг будет приходить электронный сертификат, который можно будет отоварить в любом магазине из специального списка.

Больше не придётся перед походом к социальному работнику собирать кипы документов и справок — всё это будет проходить внутри аппаратов ведомств и освободит массу времени для социальных работников, которое сейчас уходит на заполнение анкет и проверку данных. Все социальные услуги можно будет получить по одному только электронному заявлению. А иногда даже и без него. Достаточно зарегистрироваться на сайте — и в случае наступления определённой жизненной ситуации государство само сообщит о появившихся возможностях.

Звучит многообещающе. Поверим?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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