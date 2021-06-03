Цифровая "интронизация": Почему праймериз ЕР могут стать нормой для других партий

Итоги майского электронного предварительного голосования "Единой России", которые сегодня обсуждали эксперты круглого стола Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), неожиданно выявили несколько поворотных трендов предстоящей избирательной кампании. Праймериз становятся точнейшим социологическим инструментом, позволяющим аккумулировать энергию наиболее активного электората. Сторонники партии склонны доверять успешным кандидатам, проявившим себя вне политики — в общественной деятельности или волонтёрстве, в то же время главный критерий — защита интересов голосующих, а не использование их для лоббирования нужд неких групп. 42 таких новичка могут пройти в состав нижней палаты уже после выборов. Растёт представительство женщин среди политического актива ЕР. 100 депутатов покинут Госдуму.

В избирательной кампании 2021-го партия большинства будет преобладать, так как за счёт технологичности и успеха предварительного голосования получила преимущества, полагает управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Более 11 млн проголосовавших в ходе предварительного голосования позволили партии "Единая Россия" получить огромный массив, можно сказать, базу данных, с которыми она будет работать. Это наиболее активные граждане, которые формируют позицию в своём кругу. Другой вопрос — как ЕР распорядится этим ресурсом.

— В праймериз участвует на несколько порядков больше людей, чем может представить любая социологическая служба, и этой возможности достаточно, чтобы проанализировать, кто готов за них голосовать, насколько способны кандидаты взаимодействовать с гражданами и сторонниками партии, — отметил в ходе обсуждения председатель правления ФоРГО Константин Костин.

Политолог Алексей Чеснаков подчеркнул, что, "чем быстрее партия освоит цифровую среду и станет лидером в этом направлении, тем лучше для неё". "Это норма, с этим уже нужно жить", — заявил он, размышляя о партийных аспектах цифрового парламентаризма.

Кроме того, эксперты сделали вывод, что и остальные парламентские партии теперь будут вынуждены проводить предварительное голосование. Поскольку такой приём позволяет начинать более раннюю агитацию, ротировать кадры и вовлекать сторонников, обладающих большими коммуникационными навыками.

Основные запросы повестки Госдумы будущего созыва сформулировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Так, по его словам, сформирован запрос на идеальный образ Госдумы: законы, защищающие гражданина и его интересы, посредник между человеком и президентом. Основные вопросы, которые будут волновать граждан, — это пособия, пенсии, рост доходов и снижение цен на ЖКХ. В будущих депутатах избиратели хотят видеть сочетание таких характеристик, как харизматичность, присутствие региональной идентичности, медийность и прозрачность биографии и финансового положения.