Дальнобойщики отправляются на радугу. Смерть профессии начнётся в 2023 году

Представляете, вы решили отметить наступление 2024 года в Петербурге и отправляетесь в город на Неве из Москвы или едете через Москву и попадаете на трассу М11, и там вместе с вами движутся роботы. Раньше это было фантастикой, а теперь, особенно после подписания ряда соглашений на проходящем сейчас форуме ПМЭФ-21, беспилотники на дорогах общего пользования становятся реальностью.

"Автодор" объявил о подписании соглашения с "МегаФоном", МТС и "Вымпелкомом" о совместном оснащении федеральных трасс телекоммуникационной инфраструктурой. "Автодор" будет предоставлять операторам антенно-мачтовые сооружения и обеспечивать энергетику объектов связи, а операторы будут монтировать на этих мачтах своё оборудование и обеспечивать связью всех пользователей дороги. Впоследствии эта инфраструктура станет основой для развития беспилотных грузоперевозок, которые обещают запустить уже в 2023 году.

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Реформа не подразумевает использования беспилотного автотранспорта в городах и сёлах страны, первым делом беспилотными станут грузовики на федеральных трассах. При этом существующая 4G-инфраструктура, согласно данным операторов сотовой связи, не поможет беспилотному движению, существующие задержки связи и потери пакетов данных делают эту технологию не применимой в реальных условиях эксплуатации беспилотного транспорта.

5G-консорциум для беспилотников

Сегодня же на ПМЭФ-21 "МегаФон", "Ростелеком" и "Вымпелком" заявили о том, что станут участниками ООО "Новые цифровые решения" с равными долями в уставном капитале. Эта компания займётся работой по расчистке частотного ресурса в России под 5G-сети, 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц, 24,25–29,5 ГГц, испытаниями оборудования на электромагнитную совместимость и другими мероприятиями, которые позволят операторам быстрее разворачивать сети связи нового поколения. Чтобы подчеркнуть значимость подписанного соглашения, документ завизировали главы компаний: Геворк Вермишян ("МегаФон"), Михаил Осеевский ("Ростелеком") и Рашид Исмаилов ("Вымпелком").

Сейчас, когда страсти относительно опасности 5G для здоровья поутихли, операторы переходят к реальному строительству сетей. "МегаФон" и МТС уже отчитались о запуске тестовых 5G-зон в Москве и Петербурге. Кроме того, 5G активно испытывается на закрытых территориях крупных промышленных объектов — в основном для работы и взаимодействия различных датчиков, используемых в проектах machine2machine (связь между двумя устройствами без участия человека).

Однако масштабного развития 5G в России пока добиться не удалось, и дело не только в забитом частотном диапазоне, но и в том, что до сих пор не определены самые эффективные частоты для 5G. К примеру, диапазон 3,4–3,8 ГГц используется авиацией НАТО, а значит, в граничащих со странами блока территориях могут быть проблемы с качеством связи.

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Скоро к межоператорскому консорциуму может присоединиться и МТС. По крайней мере в компании не исключили такой возможности. "Мы приветствуем все объединения операторов в части работы в направлении развития 5G, всегда готовы принимать в них участие", — сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

Прощайте дальнобойщики и машинисты

То есть в ближайшей перспективе в России наконец-то начнутся активные работы по развёртыванию 5G-сетей. Вслед за этим стартуют и натурные испытания новых технологий, в первую очередь грузовых беспилотников. Как летающих, так и двигающихся по автомобильным и железным дорогам.

К слову о железных дорогах, на ПМЭФ все крупнейшие российские операторы связи подписали соглашения с РЖД о совместном развитии цифровой инфраструктуры, разработке новых систем связи и развитии, к примеру, технологий квантовой связи (шифрованная связь в оптоволоконных сетях).

По словам замминистра транспорта Кирилла Богданова, большая часть российского транспорта в течение ближайших десяти лет станет беспилотной. Для этого на первом этапе необходимо оборудовать почти 20 тысяч километров федеральных трасс.

Оборудовали, а как поедем и какие машины поедут? Беспилотные грузовики в России разрабатывает КамАЗ, однако серийных образцов этих машин пока ещё никто не видел. Есть американские и европейские проекты серийных грузовых беспилотных платформ, но вряд ли ими всерьёз заинтересуются в России, в том числе из-за их дороговизны. И по большому счёту это тоже пока проекты.

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В связи с этим некоторые эксперты сомневаются, что запуск грузовых перевозок на коммерческой основе произойдёт уже в 2023–2024 гг.

— Основной вопрос в том, какой транспорт будет ездить по этой трассе. Будут это серийные беспилотные грузовики или проект будет реализовываться в формате полигона. Случаи создания промышленных беспилотных автомобилей в мире пока не известны, и, более того, мы согласны со многими экспертами, что создания автопилотов старших уровней стоит ожидать не ранее чем через 5–10 лет. Поэтому, по моим представлениям, это скорее случай расширенного испытательного полигона, реализованного на открытой территории. В такой ситуации, учитывая, что областью движения транспорта является трасса, а не дороги общего пользования, обучить машины можно будет достаточно быстро, — полагает руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot Юрий Минкин.

Интересная деталь: автоматизация автомобильного грузового транспорта немедленно повлияет на автоматизацию железнодорожного транспорта. Вообще, на железных дорогах внедрить роботов чуть ли не проще, чем на высокоскоростных магистралях, но процесс не движется в том числе из-за социальной нагрузки на РЖД, то есть управление грузовыми составами даёт работу тысячам машинистов по всей стране.

— Внедрение первого испытательного участка для коммерческого движения беспилотных грузовиков на М11 — логичный шаг. Это умная дорога, оснащённая множеством датчиков, с которых беспилотник может считывать данные, и с ним ничего не случится даже при потере спутникового сигнала. Мы планируем в июне запустить первый беспилотный грузовик на территории Магнитогорского металлургического комбината. Я пока не знаю, как именно будет организовано движение беспилотников по М11, но могу предположить, что удобной будет схема перецепки прицепов на специальных площадках с обычных фур на беспилотные, — предположил генеральный директор логистической компании Traft Артур Мурадян.

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По мнению эксперта, как только начнут активно развиваться автомобильные перевозки беспилотным транспортом, немедленно появятся и поезда-беспилотники, тем более что железные дороги гораздо более приспособлены именно к беспилотному управлению. При этом Мурадян уверен, что, поскольку переходный процесс затянется на несколько лет, кризиса на рынке труда не произойдёт. Вместо дальнобойщиков появятся операторы беспилотного транспорта, а вместо машинистов — диспетчеры, управляющие грузоперевозками на железных дорогах.