НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром нефть" и Омская область договорились о строительстве новой солнечной электростанции

"Газпром нефть" заключила на Петербургском экономическом форуме с Правительством Омской области соглашение о реализации крупных инвестиционных проектов. Среди них — строительство новой солнечной электростанции.

4 июня, 12:44
<p>Фото © "Газпром нефть"</p>

Фото © "Газпром нефть"

"Газпром нефть" в Омске в 20 раз увеличит мощность солнечной генерации. Новая солнечная электростанция (вдобавок к уже работающей на ОНПЗ с 2019 года) будет построена в особой экономической зоне "Авангард". Об этом с нефтяниками договорился губернатор Омской области Александр Буков. Соглашение было подписано на ПМЭФ. Вместе с новыми солнечными панелями договорились о реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе высокотехнологичных предприятий, сообщает компания.

Фото © "Газпром нефть"

Фото © "Газпром нефть"

Компания и власти области нацелены на реализацию инвестиционных проектов, связанных с развитием водородного транспорта и систем улавливания и использования углекислого газа, в том числе для организации тепличных хозяйств.

"Газпром нефть" начала реализацию проекта строительства комплекса производства графитированных электродов для металлургии. Предприятие будет построено в особой экономической зоне "Авангард". Его мощность составит более 30 тысяч тонн электродов в год.

Также при поддержке компании в Омской области реализуются масштабные социальные и спортивные проекты. В ближайшие годы будут построены ещё два уникальных предприятия, продукция которых востребована в российской нефтепереработке и металлургии. Таким образом, Омск становится центром для реализации проектов компании в сфере возобновляемой энергетики и "зелёных" технологий.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сфера технологий и инноваций: Глава "Газпром нефти" Александр Дюков развенчал стереотипы о нефтяной отрасли

вчера в 11:32

Путин сообщил о наличии резервов для упрощения требований в сфере строительства

сегодня в 12:12

Теннис погряз в договорняках и коррупции: За что задержали россиянку Яну Сизикову

сегодня в 12:54

Чернышенко рассказал, когда в России появится сеть 6G

сегодня в 12:58

Канцлер Австрии на ПМЭФ поблагодарил Путина за вклад в борьбу с пандемией

сегодня в 12:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1