"Газпром нефть" и Омская область договорились о строительстве новой солнечной электростанции

"Газпром нефть" в Омске в 20 раз увеличит мощность солнечной генерации. Новая солнечная электростанция (вдобавок к уже работающей на ОНПЗ с 2019 года) будет построена в особой экономической зоне "Авангард". Об этом с нефтяниками договорился губернатор Омской области Александр Буков. Соглашение было подписано на ПМЭФ. Вместе с новыми солнечными панелями договорились о реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе высокотехнологичных предприятий, сообщает компания.

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Компания и власти области нацелены на реализацию инвестиционных проектов, связанных с развитием водородного транспорта и систем улавливания и использования углекислого газа, в том числе для организации тепличных хозяйств.

"Газпром нефть" начала реализацию проекта строительства комплекса производства графитированных электродов для металлургии. Предприятие будет построено в особой экономической зоне "Авангард". Его мощность составит более 30 тысяч тонн электродов в год.