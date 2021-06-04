В соцсеть слили переписку Яшина, где он обсуждает тупость оппозиционеров, секс-курсы жены и нехватку денег

В Сеть слили ментальную изнанку одного из экс-яблочников, 37-летнего оппозиционера и главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина. Где он разносит коллег, их взгляды и даже собственную жену, которая, вероятно, не тянет идеологически на супругу-декабристку.

Всегда было интересно заглянуть за парадные фасады тех, кто реально ходит на митинги и топит за оппозицию, которая предлагает, например, вернуть часть российской земли другому государству или упразднить ведомства, уменьшить военный бюджет, ведь мы прошли это в 90-е. Хотя воодушевиться такими признаниями сложно, проникнуться тем паче. 25 страниц высказываний о сотоварищах превращают эпистолярную эпопею представителя местного самоуправления в курс по выплёскиванию помоев.

Мы просто поделимся с вами скринами переписки, условно разделив на блоки любопытные фрагменты практически интернет-жанра скетч-вуайеризма. Потому что, прежде чем прекрасным юношам и девушкам залезать на баррикады, иногда стоит заглянуть за кулисы театра революционеров, даже если это не очень приятно. Это явно лучше, чем читать спустя сто лет об извращениях вождей и скудоумии людей, часто готовых на братоубийственную войну, чтобы получить власть.

Судя по переписке с женой Верой Мусаелян, пиар-брак Яшина похож на его политику: жена, которая обсуждает создание курсов минета для соцсетей, это вам даже не Генри Миллер с его серией романов про жену-проститутку, которая спасает его и себя от голода во времена Великой американской депрессии. Знакомьтесь, это жизнь реального российского политика Ильи Яшина.

Творчество суженой — основательницы и солистки группы "Алоэ Вера" — вызывает в Илье в основном рвотные рефлексы. Про ненавистную ему песню "Слушаю Каца" он пишет, что лучше бы она "с кем-то переспала", чем пела эту песню.

Поэтому и походы в стрип-клубы, и любовницы становятся нормой, более того — Яшин в переписке с помощницей Вероникой Шульгиной ведёт себя высокомерно и неуважительно. В одной из бесед она предупреждает его о своём небольшом опоздании из-за того, что искала линзу для глаза (у неё плохое зрение), на что Илья отвечает матом: "...можешь перестать меня дёргать со своими ... линзами и прочей...".

Как говорится, какие идеалы, такая и жизнь. С особой милотой отзывается Яшин и о коллегах — в переписке с Владимиром Миловым называет взгляды Михаила Светова нацизмом, либертарианство постыдное (нецензурное слово заменено. — Прим. Лайфа) идеологией.

И тут же Володя Милов пишет Яшину, что Навальный ведёт себя "как тёлка". Как подмечает блогер Илья Ремесло, "какой же Милов подлец и цисгендерный абьюзер. Алексею Анатольичу надо срочно писать жалобу в ООН на этот мужланский харассмент".

Примерно в таком же стиле идёт обсуждение Любови Соболь с женой Верой Мусаелян. Яшин удивляется, что в одном из опросов никто не называл Соболь, а его самого сравнили с Дудём. На что супруга колко отвечает, что это произойдёт, если: "...будет опрос, кого вы считаете тупой...".

Блогер Илья Ремесло также приводит пример переписки Яшина. "Вот он обсуждает с Лёней Волковым гибель бывшего навальниста Мякшина. Великие гуманисты Яшин и Волков называют погибшего "мусором" и глумятся, радуясь его смерти. Ну а что не так? Рядовые сторонники — хлам и мусор, не то что полубоги Яшин и Волков, который "не как мусор" сдал Навального", — пишет Ремесло.

Когда Милов уезжает из России:

О кризисе кадров в оппозиционном движении за деньги беглых олигархов: