Подглядывают и подслушивают: Что знают о вас современные телевизоры

Это не вы смотрите телевизор, это телевизор присматривает за вами

Когда Оруэлл создавал свою антиутопию "1984", он, как и многие другие фантасты до него, пытался умозрительно представить себе, как будет организована слежка за людьми, исходя из своего пользовательского опыта и развития технологий на тот момент.

В результате на улицах фантастического Лондона появились специальные экраны с телекамерами, которые наблюдали за гражданами Океании и подслушивали их, такие же экраны были у жителей Океании дома, причём их нельзя было отключить полностью.

Автор одной из самых популярных антиутопий предполагал, что слежка за гражданами возможна только в авторитарных и тоталитарных обществах, которые он выдумал исходя из опыта жизни в середине XX века. На деле же нашими "большими братьями" стали Сергей Брин, Марк Цукерберг, Тим Кук, Джефф Безос и другие лидеры электронной и интернет-промышленности.

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Вы замечали, что после того, как обсуждаете (без Интернета, в частной беседе) какую-то вещь, затем Facebook и Google будут предлагать вам релевантные вашему разговору товары? Это не мистика, это никогда не выключающиеся микрофоны в ваших смартфонах и других устройствах. Они подслушивают всё, о чём вы говорите. И никакого тоталитарного приказа и тирана для того, чтобы вы не выключали ваш экран, не нужно, достаточно рекламы и распродажи в ближайшем супермаркете электроники.

Теперь, когда вы уверены в том, что за вами следят, давайте разберёмся, как именно это делают телевизоры и куда они передают все ваши разговоры. Да и только ли разговоры?

Сделать слежку за пользователями удобной и незаметной на первый взгляд разработчикам телевизоров позволила технология Smart TV, то есть установка в телевизоры операционной системы. Чаще всего это специальная версия Android, кроме того, есть ещё операционки от Samsung и Huawei, а также Apple TV, сервис "умного телевизора" в приставке к любому вашему современному телевизору.

Главным вашим домашним соглядатаем (помимо смартфона, который всегда с вами) теперь становится пульт телевизора или Smart-приставки. Практически все современные пульты оснащены микрофонами для голосового управления и, что особо не афишируется, прослушивания ваших разговоров.

В Интернете достаточно инструкций по отключению голосовых помощников, которые одновременно являются вашими домашними "шпионами". Принудительное отключение распознавания голоса есть в настройках у Samsung и в Apple TV. Формально производители оставляют микрофон включённым всегда, чтобы пульт вовремя услышал вашу команду на переключение программы или при поисковом запросе, а фактически крупнейшие цифровые холдинги накапливают "обезличенную" информацию и затем используют её при рекламе для вас же, при рекламе для ваших знакомых или просто продают базы данных аналитическим компаниям с информацией о вашем возрасте, вашем поле, ваших предпочтениях, ваших основных запросах и так далее.

Что ещё знает о вас ваш телевизор?

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В случае если вы используете Apple TV или телевизор на основе Android, можете не сомневаться — телевизор знает о вас буквально всё. Вплоть до ваших поисковых запросов трёхгодичной давности.

Дело в том, что для авторизации в системе вас в любом случае попросят привязать к новому устройству ваш Apple ID или Google-аккаунт. Вслед за этим включается "большая аналитическая машина" — и все накопленные о вас данные компилируются и совмещаются с новыми данными о ваших домочадцах, о ваших привычках телесмотрения, о том, как рано вы встаёте и как поздно ложитесь спать, о том, какие передачи вы смотрите утром, какие вечером, какие всей семьёй, а какие — когда никто вас не видит.

Шутят, что, если бы кошки или собаки могли разговаривать, в мире распалось бы не менее половины семей.

Но ни кошки, ни собаки, ни рыбки, ни волнистые попугайчики разговаривать не умеют. Более того, они не понимают человеческую речь и вряд ли когда-нибудь её поймут. В отличие от вашего телевизора, смартфона или умной колонки.

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Ещё одно важное отличие слишком умной современной техники от домашних животных и людей в том, что она не обременена никакими законами или устаревшей моралью. В фильмах мы привыкли слышать полицейское заклинание: "Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде".

Относительно умной техники эта формула звучит несколько иначе: "Всё, что вы скажете, будет использовано против вас обязательно". Почему против? Потому что, может быть, вы и не хотели покупать что-либо, но ваш телевизор уже продал вас рекламодателю, Google или Apple получил за это деньги, а вы потратились на ненужную вещь и денег лишились. Хорошо стало всем, кроме вас.