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Как "Северный поток – 2" победил санкции США

4 июня, 18:16
<p>Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме объявил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Санкциям труба?

Конечно, в США великолепно знали, что и без швейцарских специалистов Россия вполне сможет самостоятельно доделать даже такой технически сложный проект. Но их истинной целью было время: в Германии в сентябре выборы, на которых с большой вероятностью победят "зелёные", которые давно выступают против "Северного потока". А значит, сами немцы и закроют проект. Но не вышло.

Но нельзя сказать, что санкции вообще никак не повлияли на проект. Да, немецкие компании в обход США оснастили одного из российских трубоукладчиков ("Академика Черского") новым оборудованием. Однако, например, система дистанционного позиционирования оказалась "левой". И в итоге судно никак не может выйти на полную мощность, выдавая вместо 2000 метров в день, жалкие 500–600 метров.

Но тем не менее одна нитка достроена. И её строитель, баржа "Фортуна", теперь придёт на помощь "Черскому", и окончание второй нитки будет не за горами (сейчас осталось 73 тысячи метров).

И теперь у "Газпрома" одной заботой меньше. Ну что, "национальное достояние", а не пора ли заняться наконец-то газификацией и России?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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