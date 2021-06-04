Как "Северный поток – 2" победил санкции США

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме объявил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Санкциям труба?

Конечно, в США великолепно знали, что и без швейцарских специалистов Россия вполне сможет самостоятельно доделать даже такой технически сложный проект. Но их истинной целью было время: в Германии в сентябре выборы, на которых с большой вероятностью победят "зелёные", которые давно выступают против "Северного потока". А значит, сами немцы и закроют проект. Но не вышло.

Но нельзя сказать, что санкции вообще никак не повлияли на проект. Да, немецкие компании в обход США оснастили одного из российских трубоукладчиков ("Академика Черского") новым оборудованием. Однако, например, система дистанционного позиционирования оказалась "левой". И в итоге судно никак не может выйти на полную мощность, выдавая вместо 2000 метров в день, жалкие 500–600 метров.

Но тем не менее одна нитка достроена. И её строитель, баржа "Фортуна", теперь придёт на помощь "Черскому", и окончание второй нитки будет не за горами (сейчас осталось 73 тысячи метров).