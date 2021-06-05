Как Третий рейх помог США отправиться в космос: Откровения ученика фон Брауна

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Май 1945 года. Знаменитый Вернер фон Браун сдаётся в плен американцам. Этому человеку Соединённые Штаты Америки будут обязаны величайшими успехами своей космической программы. И не только Соединённые Штаты. Советская космонавтика тоже поразила мир не в последнюю очередь благодаря вывезенной из Германии, досконально изученной и практически полностью скопированной ракете "Фау-2", разработанной под руководством Вернера фон Брауна. Первая крупная баллистическая ракета СССР Р-1, по сути, советский аналог "Фау-2". Вот она в натуральную величину в музее РКК "Энергия" в Королёве. В верхнем отсеке можно рассмотреть место, где должна быть бомба.

Советская баллистическая ракета Р-1 в музее завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Фото © LIFE

С тех пор истории приходится ставить на чаши весов и фашистские бомбардировки, и высадку людей на Луне, и первые советские большие ракеты.

Лайфу удалось встретиться с человеком, которому довелось работать под началом легендарного ракетостроителя. Профессор Ричард Брайс Гувер из космического и ракетного центра Соединённых Штатов рассказал о Вернере фон Брауне в эксклюзивном интервью.

Ричард Брайс Гувер Почётный профессор NASA, научный сотрудник космического и ракетного центра Соединённых Штатов

— Я сегодня здесь благодаря Вернеру фон Брауну, потому что мне предложили работу в NASA в 1966 году, и он был директором Центра космических полётов имени Джорджа Маршалла, когда я туда приехал. Я встречал его много раз, и я должен сказать, что, по моему мнению, Вернер фон Браун был невероятным гением и по-настоящему удивительным человеком.

— Ему грозила смерть при Адольфе Гитлере, потому что, когда была запущена первая "Фау-2", фон Браун сказал: "Запуск прошёл успешно, но, к сожалению, ракета запущена не на ту планету". Фон Брауна воодушевлял космос. Но в то время шла война. А когда вы находитесь в стране, вы либо работаете в интересах своей страны, либо вас объявляют непатриотом, и в тот период, если бы фон Браун вёл себя непатриотично, Гитлер мог его просто казнить. На самом деле он его отправил в тюрьму за те слова о приземлении ракеты не на той планете. И Альберту Шпейеру пришлось лично умолять Гитлера освободить фон Брауна.

Вернер фон Браун на посту главы Центра космических полётов имени Джорджа Маршалла. Фото © Wikipedia

— У него был талант работать с людьми и обширнейшие знания. Совершено блестящий человек. И на самом деле именно благодаря Вернеру фон Брауну была разработана ракета "Сатурн-5". И, конечно, как мы знаем, была космическая гонка с Советским Союзом, и ваша ракета Н-1 была феноменальной ракетой, но, к сожалению, из-за сложности двигательной системы и такого большого количества своих двигателей этот проект оказался не до конца успешен. Но тот факт, что Россия вступила в космическую гонку первой, запустив первый искусственный спутник Земли, заставил Соединённые Штаты Америки запустить собственную космическую программу на серьёзном уровне и обеспечить для этого необходимое финансирование. У нас появилась программа "Сатурн", а также программа SkyLab, в которой я проработал столько лет.

— Так что мой ответ: да, я знал Вернера фон Брауна, и я действительно очень хорошо к нему относился, поскольку он был не просто моим главным руководителем, я знал его как человека. И как человек он был добрым и отзывчивым, но и жёстко критиковал, если его пытались провести, если ему говорили то, что не соответствует действительности. Не стоило осмеливаться давать ему информацию о проекте, в котором не всё на 100% было верно.

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— Однажды я выступал перед ним с докладом, и, когда мы выходили, мы шли по коридору такой торжественной процессией, позади него также шли многие знаменитые учёные и инженеры, заполняя собой весь коридор, и один человек заворачивал из-за угла нам навстречу и чуть было с ним не столкнулся. И фон Браун остановил его и сказал: "Вы! Какова ваша функция в этой лаборатории?" И тот человек посмотрел на него, он был в шоке, потому что стоял лицом к лицу с самим Вернером фон Брауном. Очевидно, что он раньше никогда его не видел. И он сказал: "Доктор фон Браун, я всего лишь уборщик". И доктор фон Браун окинул взглядом коридор, и то, что он сказал, было чистой правдой: всё вокруг было очень аккуратно. Он сказал: "Вас можно поздравить с хорошо выполненной работой". Ну, конечно, он знал, что фон Браун приедет, и всё действительно было безупречно, но его глаза просветлели, и на лице была улыбка до ушей, потому что его похвалил сам главный конструктор Вернер фон Браун. И я знаю — может быть, его уже нет в живых — но я знаю, что он запомнил на всю оставшуюся жизнь, как ему сказал о хорошо проделанной работе сам директор.