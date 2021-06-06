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Отец и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

В прокуратуре проверят, как исполняли свою работу органы профилактики.

6 июня, 08:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области. Возгорание в частном доме произошло сегодня утром в городе Тайшете. Вместе с детьми также погиб их отец, сообщает региональная прокуратура.

"В результате пожара погибли двое малолетних детей (в возрасте одного года семи месяцев и пяти лет) и их 24-летний отец. Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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В прокуратуре взяли дело на контроль и организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов профилактики безнадзорности детей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане двое детей погибли после того, как остались в квартире одни и подожгли матрас.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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