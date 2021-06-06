Отец и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
В прокуратуре проверят, как исполняли свою работу органы профилактики.
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Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области. Возгорание в частном доме произошло сегодня утром в городе Тайшете. Вместе с детьми также погиб их отец, сообщает региональная прокуратура.
"В результате пожара погибли двое малолетних детей (в возрасте одного года семи месяцев и пяти лет) и их 24-летний отец. Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре взяли дело на контроль и организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов профилактики безнадзорности детей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане двое детей погибли после того, как остались в квартире одни и подожгли матрас.
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