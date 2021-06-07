Зачем Зеленский набивается на встречу с Байденом

Без нас не решают! Страх и ужас царят в украинской политической элитке. В ближайшие недели должен рухнуть один из важнейших оплотов постмайданной пропаганды. Причём разрушителем мифа будет не Россия и даже не "пророссийские силы" на Украине, а главный друг и партнёр Незалежной — Соединённые Штаты и лично президент Джозеф Байден.

Долгие годы украинские СМИ, эксперты и, естественно, руководство страны говорили населению о том, что после революции достоинства Украины превратились из объекта в субъект мировой политики. В важнейший элемент международной системы, равноправную часть коллективного Запада. А значит, ни один вопрос, связанный с Украиной, не может решаться без участия Украины.

Запад этот миф до последнего времени усиленно поддерживал. Европейские лидеры либо вели переговоры с Путиным об Украине в присутствии украинской стороны (например, в рамках "нормандского формата"), либо встречались / созванивались с украинскими лидерами перед этими переговорами. Да, в обоих случаях европейцам приходилось проявлять чудеса терпения — (на многосторонних форматах сносить постоянные вмешательства украинцев в разговоры взрослых людей о реальных проблемах и бороться с желанием выгнать украинскую делегацию за дверь, а на предварительных разговорах усиленно сдерживать смех и, делая серьёзное лицо, выслушивать от украинцев "умные мысли" о принципах российско-европейских отношений), однако деваться было некуда. Американский начальник приказал не позорить своего, "украинского Табаки" и демонстрировать ему его ничтожность. Однако сейчас эту ничтожность украинцам демонстрирует сам американский начальник.

В преддверии намеченных на середину июня российско-американских переговоров на высшем уровне украинские элиты искренне считали, что Байден должен встретиться с Зеленским. Неважно где — Зеленский был готов приехать куда угодно. Неважно, в каком формате — Владимир Александрович был готов даже пойти по пути Юлии Владимировны и отловить "Джозефа Джозефовича" у туалета. Неважна даже продолжительность этой встречи — она могла продлиться несколько минут (пока Байден шёл бы до туалета и обратно — в само помещение Зеленского бы не пустила охрана). Украинский лидер был бы готов даже на формат телефонного звонка. "Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил хотя бы по телефону с президентом Зеленским. Потому что я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать, это уже очевидно", — заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

И не просто "будет присутствовать" — учитывая обострение ситуации в Донбассе, тема Украины, скорее всего, будет даже основной. А значит, Зеленскому нужно хотя бы номинально где-то как-то поговорить с Байденом, чтобы потом рассказать своим избирателям о том, что он дал американскому президенту ценные указания по защите украинского суверенитета (от защиты которого, как известно каждому "майданутому", зависит выживание всей западной цивилизации). И неважно, что американский пресс-релиз о сути переговоров может отличаться от украинского (как это было, например, по итогам телефонных переговоров президентов в начале апреля, который Штаты преподносили как рядовой сухой диалог, а украинцы расписали в стиле Остапа Бендера).

Однако вот незадача — Байден не встречается. Усилия украинской стороны пробить двусторонний саммит между американским и украинским лидерами ни к чему не приводят — в календаре хозяина Белого дома нет места для сквоттера с Банковой. Желание Зеленского отловить Байдена на саммите НАТО осталось нереализованным — Украину на этот саммит попросту не позвали. Причём не позвали с формулировкой "это закрытое мероприятие для своих", ещё раз показав, что вывешивание западных флагов в Киеве, изменение внеблокового статуса в конституции и поза "чего и куда изволите" не означает, что Украина автоматически становится членом Альянса и полноправным участником западного мира. Более того, пока что даже организовать телефонный звонок не получается — Байден трубку не берёт.