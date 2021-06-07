Союз оправдывает существование: зачем НАТО сближает Россию с Белоруссией и Китаем

Что посеяли…

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил новую угрозу для безопасности альянса. На сей раз речь идёт о слишком тесных отношениях России с Белоруссией и Китаем.

— Союзники серьёзно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы… Конечно, мы готовы в чрезвычайной ситуации защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы, — заявил господин Столтенберг. Также он выразил обеспокоенность активным сотрудничеством России и Китая "как в политическом, так и в военном плане". По его словам, "обе страны проводят совместные манёвры, дальние полёты боевых самолётов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля Интернета".

Политологи на такие жалобы просто разводят руками и напоминают Йенсу Столтенбергу одну из аксиом международных отношений: "Что посеешь, то и пожнёшь". Ведь за сближение России с Белоруссией и Китаем благодарить нужно самого Столтенберга и вместе с ним весь коллективный Запад.

Это Запад развязал бессмысленную "прохладную войну" с Россией и разорвал с ней значительное количество связей, качнув её на восток. А поскольку Япония является частью коллективного Запада, да ещё и ограничена во взаимодействии с Москвой своими внутренними комплексами и табу, то поворот на Восток превратился в поворот к Китаю. Да, отдельные американские и европейские эксперты предупреждают о вреде такой политики и призывают тот же Вашингтон начать оттягивать Москву от Пекина, но сделать это непросто. Для начала нужно начать разговаривать с Россией нормально — то есть уважительно, не на языке санкций — и признать за ней статус великой державы, к чему вашингтонская элита пока морально не готова.

Это Запад развязал бессмысленную информационную кампанию против Александра Лукашенко. И если в конце прошлого года та же Европа пыталась воздержаться от массового сожжения мостов с Белоруссией (именно для того, чтобы не толкать её в объятия Путина и его планов по углублению интеграции в рамках Союзного государства), то после посадки — абсолютно, между прочим, законной — в Минске самолёта Ryanair Запад как с цепи сорвался. Полёты белорусской авиакомпании в Европу были запрещены, сейчас готовится пакет мощных экономических санкций. Спасаться от которых Лукашенко, естественно, будет при помощи России. Больше помощи ему ждать не от кого.

Получается, что Запад страдает коллективным мазохизмом? Сам создаёт союзы недоброжелателей, сам жалуется на них? Не совсем так. Дело в том, что эти союзы, как ни странно, нужны самому Столтенбергу. Ну, или, точнее, нужна видимость этих союзов.

Без врага нет жизни

Вот уже много лет руководство Североатлантического альянса (в лице его бюрократии и американцев) ведёт борьбу за смысл существования НАТО. Холодная война закончилась, ни одна сверхдержава больше не угрожает войной коллективному Западу — а значит, вроде бы НАТО надо распускать (как была распущена Организация Варшавского договора). Однако этот роспуск не нужен ни бюрократии (которая лишится работы), ни американцам (которым НАТО нужно как инструмент политического контроля над Европой), ни части европейской элиты, как огня боящейся брать на себя ответственность за самостоятельное управление своими странами. Вот и пытаются придумать альянсу какого-то страшного врага, который должен оправдать его дальнейшее существование.

С реальными врагами не очень получается — например, с террористическими организациями. Выясняется, что для борьбы с ними нужно посылать войска (например, в далёкий Афганистан), где они по-настоящему воюют с местными и несут потери. Потери, которые не одобряет электорат. Да и мелковаты как-то сетевые террористические акторы для НАТО. А значит, приходится придумывать Мордор — большого и страшного врага, который спит и видит, как бы устроить Западу какой-нибудь сценарий из Red Alert.

Сначала на эту угрозу пытались натянуть Россию. Под это важнейшее дело было выделено финансирование, подтянуты лучшие борзописцы, способные на пустом месте организовать какую-нибудь Скрипалиаду. Все западные ВИПы говорили о российской угрозе Европе, для противодействия этой угрозе в Старый Свет подтягивались американские войска, менялись программные документы НАТО и даже подбрасывались деньги разным Прибалтикам для усиления антироссийских визгов. Однако вот незадача — Российская Федерация западную игру не поддерживала. Путин, Лавров и Шойгу не обещали превращать Европу в "море огня", не угрожали отправить Псковскую дивизию ВДВ на осмотр берлинских или варшавских достопримечательностей — вместо этого они выступали с миротворческими заявлениями, предлагали Западу сесть и нормально порешать все спорные ситуации и конфликты. И европейский обыватель, по всей видимости, начинал осознавать, что его, мягко говоря, обманывают.

И если ложь оказывается под угрозой разоблачения, то у лгуна, как известно, есть два варианта действий. Первый — покаяться во вранье (в формате "мы ошиблись", "нас обманули", "изменились обстоятельства" или каком-то другом), после чего зафиксировать убыток и жить дальше. Второй — усилить накал вранья, пытаться перебить одной (куда более масштабной) ложью первую.