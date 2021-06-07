Сожжённые лица: Как в России оппоненты решают споры с помощью кислоты

Ты слишком много видишь

Как теперь уже известно, Анжела Хачатурьян вышла гулять с собакой и шла по подземному переходу в парк. Внезапно к ней обратился одетый с иголочки молодой человек возрастом около 35 лет, который спросил её, как выйти к метро. Затем он сбил ей очки и плеснул в лицо какой-то жидкостью. Женщина почувствовала острое жжение.

— Мои глаза начали гореть как огонь, знаете. Первое, что я подумала: "Ну всё"... Я начала сразу тереть глаза. Когда я начала кричать от этого, он сказал: "Много видишь".

Хачатурьян обратилась к медикам. Она и так имеет серьёзные проблемы со зрением.

Экс-жена продюсера напрямую связывает нападение с её разбирательствами со столичной элитной клиникой "Медицина 24/7". Там при загадочных обстоятельствах умер её супруг, после чего она подала на клинику иск на 60 млн рублей.

17 июня в суде будет слушаться это дело. Хачатурьян лишь одна из потерпевших, но самая активная. Именно благодаря её словам и действиям общественность узнала, что в элитной московской клинике могут твориться страшные дела.

Нельзя быть красивой такой

Пока можно сказать, что Хачатурьян ещё повезло. Однако в последние годы в России были случаи, когда недоброжелатели мстили своим оппонентам, обливая их кислотой и оставляя инвалидами.

Например, нашумевший в своё время случай Элеоноры Кондратюк из Сочи, которая была перспективной 17-летней моделью. На местном конкурсе красоты девушка заняла третье место и завоевала титул "Мисс очарование". В 1999 году из чувства мести отвергнутый поклонник нанял бандита, который плеснул ей в лицо кислотой. Девушка получила сильный химический ожог и потеряла зрение. Заказчиком преступления оказался местный криминальный авторитет Рубен Григорян, который положил глаз на красавицу и заявлял своим приятелям, что она обязательно будет его. Красавица его отвергала, за что и поплатилась. За организацию нападения Григорян был осуждён на 11 лет.

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Врачи говорили, что Элеонора вряд ли выживет, но девушка не опустила руки и отчаянно боролась за свою жизнь. В итоге она не только выжила, но и удачно вышла замуж, а также написала книгу, где учит читателей никогда не сдаваться.

Широкий резонанс получил случай 23-летней екатеринбурженки Татьяны Польской, которая в январе 2010 года возвращалась домой с дискотеки, когда к ней подошёл человек в капюшоне и плеснул ей в лицо кислотой. Потерпевшая грешила на своего 50-летнего ухажёра или его супругу, однако доказать их причастность к инциденту так и не удалось. В общей сложности Польской сделали более 12 операций на глазах, но зрение не вернули. Девушка также нашла в себе силы жить, отучилась на массажистку и вышла замуж.

Татьяна Польская. Фото © VK

Кислотой решались и корпоративные споры. В качестве примера — история главного балетмейстера Большого театра Сергея Филина, который чуть было не лишился зрения навсегда. В январе 2013 года на артиста напали из-за угла и облили лицо кислотой. В ходе расследования дела выяснилось, что худрука заказал солист Большого театра — Павел Дмитриченко. Главным мотивом нападения было недовольство артиста "деятельностью художественного руководителя балета ГАБТа Сергея Филина по назначению на роли и распределению денежных средств между артистами балетной труппы". В начале декабря 2013 года Мещанский суд Москвы огласил приговор по этому делу: обливший балетмейстера кислотой Юрий Заруцкий получил десять лет заключения, подвозивший его к месту преступления водитель Андрей Липатов — четыре года, а организатора нападения Дмитриченко посадили в колонию строгого режима на шесть лет.

Сергей Филин. Фото © ТАСС / Мудрац Александра