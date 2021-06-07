Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

Сегодня все статьи о том, что Путин денонсировал Договор по открытому небу, написаны словно под копирку. Никто не понимает, как это комментировать и что (кроме личной вредности) сподвигло Трампа в прошлом году выйти из Договора первым. А ведь достаточно заглянуть в пафосную и высокопарную преамбулу Договора — и увидеть, какая шикарная мина замедленного действия там лежит.

Но это надо прочесть сам текст, а не выжимки и пресс-релизы. И, кажется, только Трамп чётко знал, что делал, смотрел далеко в будущее и защищал интересы своей страны.

Историческая справка. Если вы раньше знали, но потом забыли, напомним: идею летать друг над другом и смотреть, не готовится ли "друг" к войне, выдвинул ещё в 1955 году Эйзенхауэр. Понадобилось много лет, чтобы это заработало. Договор ради "контроля над вооружениями и повышения доверия" был подписан в 1992-м. Он разрешал аэрофотосъёмку, инфракрасное и радарное сканирование чужой территории. Грубо говоря: смотрим, не выросло ли у соседа что-то новенькое, не переехало ли то, что уже было.

В первую очередь Договор выгоден тем, у кого нет своей спутниковой группировки. Ограничения по аппаратуре жёсткие: чтобы качество выходило повыше, чем на гуглокарте, но хуже, чем у самых продвинутых спутников-шпионов. Когда наши поставили на самолёт-разведчик Ту-204ОН цифровые камеры, американская пресса подняла хайп до небес, но реальные эксперты даже ухом не повели. Лети и снимай Америку хоть на кипятильник через телескоп, лишь бы чётко по Договору и с "разрешающей способностью на местности не лучше 30 сантиметров". В Договоре вообще для фиксации данных были разрешены только фотоплёнка и магнитная лента. Но, как видите, это не главное, и кто надо — тот понимает.

И вот уже больше двадцати лет члены НАТО по отдельности, а также все кому не лень (турки, например) летают над нами, а мы над ними, и честно шпионят сообразно выделенной квоте. Меньше всех (два полёта в год) досталось португальцам, а больше всех США и "группе участников РФ и Беларусь" — по 42.

Из разряда "экзотика со скрытым смыслом": Исландия, у которой нет вооружённых сил, но зато есть авиабаза США Кефлавик, получила квоту на четыре полёта. Доля Украины — 12 разведывательных полётов, всё как у взрослых, наравне с ФРГ, Францией и Великобританией.

И сначала международная разведработа шла хорошо, но со временем накопились и зазвучали всё громче взаимные претензии. В основном типа "они нас не пустили слетать туда-то" или "мы хотим пройти километров на десять левее, а нам не дают". Каждый раз достаточно было заглянуть в Договор и увидеть, что всё чётко по букве, но кого волнуют буквы, если нельзя, а очень хочется.

Хотите — верьте, хотите — нет, вся многолетняя история жалоб США на то, как русские якобы нарушали Договор, наводит на мысль, что никто там в текст даже не заглядывал. Отдельным анекдотом стал затяжной скандал с тем самым разведсамолётом Ту-204ОН, который — о, ужас! — мог использовать "РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой и инфракрасное оборудование" (все параметры которых были прописаны ещё в 1992 году, но кому это интересно, да и зачем про это рассказывать обывателям, больше хайпа богу хайпа!). Для народа такие термины звучали пугающе, конечно. Мало ли чего там русские своим боковым обзором увидят, вдруг в окно Белого дома заглянут. Долго ждать не пришлось, именно в этом обвинил Россию не какой-нибудь таблоид, а помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен: "Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент..."

А потом в один прекрасный день Трамп в свойственной ему манере взял да и зарубил всю эту прогрессивную международную инициативу одним ударом. Почему? Надоело, что Путин за ним подсматривает? Не смешите. Просто читайте Договор.

Когда у тебя вот-вот лопнет надутый тобой же мыльный пузырь в экономике, есть два способа поправить дело: развязать большую войну или учинить большую стройку. Кажется, слава богу, "цивилизованные страны" выбрали второй путь. Стройкой века назначена зелёная энергетика. Мы на пороге вброса колоссальных средств в генерацию и инфраструктуру. Но попутно будет установлен жёсткий контроль за выбросами — с вполне драконовскими штрафами.

По углеродному шлейфу пойдут ищейки. Впереди регулярное "хайли лайкли русские дымят". Теперь открываем текст Договора по открытому небу 1992 года и читаем на второй странице: "...предусматривая возможность распространения режима открытого неба на новые области, такие как защита окружающей среды..."

Кто знает Договор, тот вам скажет: опаньки, да там же вообще ничего менять не надо, хватит одного дополнительного соглашения по аппаратуре фиксации выбросов — и полетели.

И зловредные русские вместо того, чтобы подсматривать, какого цвета у президента США трусы, станут нюхать, чем он дышит, не нарушает ли. В гибридной войне будущего — кто кого задушит квотами на чистый воздух, — эта информация будет стоить на порядок дороже, чем данные о пусковых комплексах РВСН. А, может, ну его, такой Договор?