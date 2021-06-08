Хакеры пошли войной на Илона Маска: Миллиардер ответит за игры с курсом криптовалют

Помните те прекрасные времена, когда Bitcoin стоил почти 60 тысяч долларов за одну штуку? Они были совсем недавно, и тогда Илон Маск очень любил "биток" и хвалил его в каждом втором сообщении в "Твиттере".

Потом Илон Маск почитал несколько наших материалов о глобальном потеплении и неожиданно озаботился тем, какой углеродный след оставляет "добыча" криптовалюты на теле планеты. По мнению Маска, "майнинг" биткоина чудовищно вреден и угольные ТЭЦ, коптящие небо над половиной Китая, сжигают тысячи тонн ископаемого топлива только ради "ноликов и единичек", чья ценность весьма сомнительна.

Удивительно, Илон Маск ни разу не волновался о том, какой урон экологии наносят изготавливаемые им огнемёты, или о том, какой вред природе наносит изготовление огромных батарей для его электромобилей Tesla. И о том, что батареи Tesla тоже заряжаются не от солнца или ветра, а в том числе и благодаря угольным электростанциям, Илон Маск тоже как будто ни разу не думал.

Хотя, скорее всего, дело не в этом. Дело в том, что Илон Маск оценил уровень своего влияния на курсы криптовалют и решил попробовать этим курсом манипулировать.

Маск может влиять не только на акции Tesla, но и на стоимость криптовалют, добавлю, что фактически благодаря Маску мир узнал про криптовалюту Dogecoin, а её стоимость за год выросла на 121 тысячу процентов Ольга Соколова Партнёр агентства по управлению репутацией в сети Digital Guru

Следим за руками

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Долгие годы Илон Маск не имел ничего против криптовалют и даже те самые Tesla, если кому хочется, он легко продавал за "битки", умножая таким образом вред планете дважды, сначала в том масштабе, который потребовался для производства нужного количества "крипты", а затем в том масштабе, который потребовался для производства одного автомобиля Tesla.

Только в начале февраля Маск рассказал о том, что ему интересно продавать Tesla за биткоины, и курс самой популярной криптовалюты в мире немедленно подскочил аж до 47 тысяч долларов за единицу. Затем рост курса валюты продолжился и добрался чуть не до 60 тысяч, когда вдруг Илон Маск ощутил раскаяние и в мае заявил, что Tesla отказывается от продажи автомобилей за bitcoin из-за того, что при его добыче выделяется слишком много тепла и углекислого газа.

Поведение рынка непредсказуемо, поэтому не думаю, что Маск как-то предугадывает или лучше всех в мире разбирается в этом рынке, скорее, он ловит хайп своим поведением, получая дополнительную известность для себя и для своих компаний. Он отлично умеет привлекать внимание к себе. Безусловно, тем самым он получает выгоду для себя и своих проектов, например для Space X Ольга Соколова Партнёр агентства по управлению репутацией в сети Digital Guru

Казалось бы, майнинг любой криптовалюты, тем более что большинство из них привязаны к курсу биткоина, так же как обыкновенные валюты привязаны к курсу доллара, влияет на экологическую обстановку в мире. Значит, прежде чем добывать "цифровое золото", нужно обеспокоиться экологичностью этого промысла, однако Маска это не смутило, и он заявил о том, что верит в криптовалюту Ethereum значительно больше, чем в Bitcoin.

Отцом "эфира" выступает не какая-то анонимная группа, а вполне реальный парень из семьи русских эмигрантов — Виталик Бутерин.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Бутерина ещё до Илона Маска заметили в России. В 2017 году Бутерин даже выступал на ПМЭФ-17 и общался с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая перспективы использования криптовалюты и технологии блокчейна в реальном бизнесе.

Итак, ещё зимой Илон Маск всецело доверяет классической криптовалюте, а уже в мае они вместе с Виталиком Бутериным начинают вколачивать в гроб "битка" первые гвозди. Тони Старк американского бизнеса и русский криптовалютный гений практически синхронно заявляют, что гораздо лучше и полезнее Bitcoin специальная "мемная" (юмористическая, сделанная ради шутки) криптовалюта Dogecoin. Бутерин использует эту валюту для оказания помощи Индии в борьбе с коронавирусом, а Илон Маск в "Твиттере" утверждает, что именно эта валюта нравится ему больше всего.

Победят ли хакеры Илона Маска?

Эксперты по кибербезопасности уверены, что Маск и его службы безопасности просчитали все риски и готовы к противостоянию с главной хакерской группировкой на планете.

К любым угрозам стоит относиться серьёзно, особенно когда ты богат, знаменит и влияешь на судьбы людей. Илон Маск построил огромную технологическую империю, создал себя сам, он отлично разбирается в правилах цифрового мира, поэтому способен здраво оценить потенциал киберуроз. Последние случаи со взломами высокотехнологичной компании SolarWinds или стратегического топливного оператора Colonial Pipeline дают понять, что профессиональные хакерские группировки (ATP) вкладывают огромные ресурсы и деньги в новые инструменты атак. Поэтому для корпораций Илона Маска жизненно важно постоянно быть начеку и постоянно вкладываться в информационную безопасность Александр Пирожков Руководитель направления ESET Threat Intelligence

Причём хакеры не грозили Илону взломом систем безопасности его предприятий, но заявили, что не дадут миллиардеру наживаться на простых людях. Их претензия к Маску сформулирована очень коротко: "Пока ты играешь с курсом валют, обычные люди, у которых не было родителей, владеющих приисками драгоценных камней в Африке, пытаются хоть что-то заработать". Затем представители Anonimus заявляют, что в их лице американский гений и филантроп обрёл достойного противника.

Другое дело, что скачкам курса криптовалют предшествовали вовсе не твиты Маска, а глобальные изменения на рынке. Просто Маск, являясь, по сути, обладателем множества инсайдов с различных рынков, с помощью твитов подчёркивал грядущие изменения.