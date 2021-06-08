Половина сотрудников на рабочих специальностях любят свою работу — исследование
Работодатели прислушиваются к советам сотрудников и уверены, что их мнение влияет на весь бизнес в целом. Кроме того, почти половина сотрудников компаний регулярно делятся идеями, как улучшить бизнес, в половине случаев их идеи оказываются верными.
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Согласно исследованию сервиса VK "Работа и Research Me", 50% специалистов рабочих профессий любят то, чем заняты, 45% ходят на работу исключительно ради зарплаты и лишь 5% опрошенных признались, что не любят то, чем заняты.
При этом 93% всех опрошенных работодателей уверены, что именно специалисты рабочих профессий оказывают существенное влияние на весь бизнес в целом. 42% всех предложений от "синих воротничков" принимаются в реализацию, а ещё 44% предложений рассматриваются.
Важная деталь: подавляющее число сотрудников рабочих специальностей рекомендуют продукцию своего предприятия родным и знакомым. И именно штатные сотрудники влияют на кадровое обновление компании, так как более половины из них готовы рекомендовать на работу в компании своих близких.
Всего в опросе принимало более двух тысяч человек со всей страны, в том числе как сотрудники различных компаний, так и руководители бизнеса.
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