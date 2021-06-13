Происшествие в Техасе

Встреча с НЛО произошла 29 декабря 1980 года вечером с 21:00 до 21:30 на дороге Фарм-Маркет-роуд 1485 между городами Нью-Кейни и Хоффман. Две американки — владелица местного ресторанчика 52-летняя Бэтти Кэш с подругой Викки Лэндрум и её внуком Колби на новеньком "олдсмобиле" поехали в соседний городок на игру "Бинго". Однако состязание в тот вечер не состоялось, и дамы, заехав в закусочную в Нью-Кейни и поужинав, отправились домой.

На обратном пути в округе Монтгомери, на пустынной прямой дороге, которая шла по сосновому бору, подруги встретили НЛО — большой, светящийся объект летел на высоте 40 метров и прошёл прямо над дорогой. Машина Бэтти Кэш заглохла, и пассажиры вышли из неё, чтобы разглядеть объект.

Каждый из свидетелей описывал объект по-своему. Бэтти Кэш увидела источник необычно яркого света. Позже она утверждала, что объект опустился до верхушек деревьев и что проехать под ним было невозможно из-за огня, который исходил из него.

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Викки Лэндрум увидела НЛО продолговатой формы. Снизу он был закруглён, а вверху сужался. А Колби сумел рассмотреть, что объект имел сложную форму, похожую на огранённый алмаз, снизу из него бил огонь. Все трое утверждали, что слышали пронзительный свист двигателя. Когда НЛО прошёл над машиной, женщины почувствовали сильный жар, исходящий от него.

В этот момент семилетний Колби сильно испугался и стал кричать, чтобы бабушка села обратно в машину. Женщины были в ужасе. Однако вернуться в машину оказалось сложно — за те секунды, что объект находился над ней, кузов нагрелся так, что Бэтти Кэш обожглась, схватившись за ручку дверцы. Чтобы открыть машину, ей пришлось взяться за ручку через полу кожаной куртки. А в машине было так жарко, что виниловая панель размякла и, когда Викки Лэндрум коснулась её, на ней остался отпечаток пальцев. Пришлось включить кондиционер. Когда объект стал удаляться от машины, над дорогой, преследуя его, появились военные двухвинтовые вертолёты типа "Чинук-47". Женщины насчитали не менее 23 винтокрылых машин.

В 21:50 обе дамы вернулись домой. Разумеется, они сообщили о случившимся в исследовательские организации, занимающиеся проблемами НЛО, и нескольким сенаторам США. Однако не их рассказы сделали их знаменитыми, а то, что приключилось с ними потом.

Странная болезнь

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Уже через полчаса после контакта обе женщины и мальчик почувствовали себя плохо — на коже вздулись волдыри, уши и губы опухли, тошнило, а вскоре началось то, что позже врачи признают радиационным поражением: волосы стали выпадать пучками, открылась рвота, диарея, кожа приобрела багровый оттенок. На участках, не защищённых одеждой, она облезла. Чтобы спасти жизнь Бэтти Кэш, врачам пришлось положить её на месяц в больницу "Парквей" в Хьюстоне. Там её поместили в изолятор, где провели лечение от лучевой болезни. Весь персонал, входя в бокс, должен был надевать защитные костюмы. То есть у медиков не было сомнения, что Кэш облучилась: она лишилась большей части волос и даже нескольких ногтей на руке. Из больницы она вышла совершенно больной. Женщина не могла переносить солнечный свет и принимать ванну — даже тёплая вода приводила к появлению волдырей. Появились проблемы со слухом. Вскоре после контакта женщина заболела раком, и у неё были удалены обе молочные железы, а через несколько лет она умерла.

Викки Лэндрум тоже пострадала. От пребывания на солнце у неё тоже стали появляться волдыри, и неожиданно начала прогрессировать катаракта. Сама она считала, что это от того, что она слишком долго смотрела на НЛО. Бедняга отчего-то решила, что наступил конец света и что в огне она увидит Христа. Однако на лечение у неё времени не было — несмотря на то что у неё выпали все ногти, ей пришлось заботиться о Колби, который месяц лежал больной. Примерно через шесть недель у неё тоже выпали волосы.

Разумное сомнение

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Разумеется, после инцидента с НЛО, который в историю США вошёл как "инцидент Кэш — Лэндрум", Викки позвонила в NASA, там её направили к инженеру Джону Шусслеру — поклоннику идеи контакта с внеземным разумом. Через много лет изучения феномена Шусслер написал книгу о событиях в округе Монтгомери. К случившемуся он подходил со скепсисом. Да, писал он, женщины заболели, но только одна из них обратилась в больницу, а во-вторых, и очевидной связи с НЛО нет — возможно, у Кэш уже были аутоиммунные заболевания, вызвавшие облысение и проблемы с кожей. Известно, что военные допрашивали обеих дам. И сейчас расшифровки этих допросов свободно размещены в Сети.

Вскоре после инцидента дамы подали иск на правительство, подозревая, что все трое стали жертвой экспериментов. Однако в суде они проиграли, так как не сумели доказать наличия в воздухе армейских вертолётов, сопровождавших полёт объекта. Мобильных телефонов тогда не было, и получилось как в современной поговорке: "Не запостил — не было". Наконец, дам стали подозревать в том, что они всё придумали, чтобы попасть на ТВ: после инцидента их стали приглашать на передачи и оплачивали участие. Стало быть, всё? Вопрос закрыт? Инцидент оказался мистификацией? Но не спешите судить.

Расследование продолжается

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Оказывается, 29 декабря 1980 года и объект, и вертолёты видели другие свидетели. Во-первых, вертолёты в небе видел полицейский из Дейтона, который тем вечером вместе с женой возвращался из Кливленда. Также их заметил и житель городка Кросби, который оказался на линии траектории полёта. А нефтяник Джерри Макдональд наблюдал НЛО. Сначала он принял его за рекламный дирижабль фирмы GoodYear, но потом убедился, что это НЛО. Он описал его как кристалл, который имел двойные сопла, извергавшие голубое пламя, а впереди светили три прожектора; один из них был красным.

Ещё въедливый Шусслер обнаружил, что шоссе в том месте, где женщины встретили неопознанный объект, было отремонтировано. Асфальт был снят и заменён другим. Инженер NASA обратился с вопросами к местным властям, но оказалось, что они не причастны к ремонту дороги. Шусслеру удалось найти свидетелей, видевших, как рабочие меняли асфальт ночью, причём на месте ремонта не было выставлено предупреждающих знаков, а работы велись сразу на двух полосах. Учёные даже взяли керн асфальта на месте происшествия, и экспертиза подтвердила, что асфальт свежий. Шусслер понял, что военные действительно пытаются скрыть от народа Америки какие-то факты, результаты испытаний или падение космического корабля. Однако доказать ничего не удалось.

В 1982 году руководство ВВС США заявило, что ни один из их вертолётов не участвовал в погоне за НЛО. Однако ведущий расследование инцидента от имени ВВС подполковник Джордж Сарран, опросив свидетелей, пришёл к выводу, что женщины и другие свидетели говорят правду. Однако и он не смог найти ни вертолёты, ни пилотов вертолётов, хотя и опрашивал все соседние авиабазы. В 1986 году дело было закрыто, но продолжило обрастать слухами. Главными версиями произошедшего стали две: авария при испытании нового летательного аппарата и пришельцы.

Инопланетяне или пришельцы из будущего?

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Одни учёные склонялись к тому, что женщины подверглись воздействию нового экспериментального двигателя для летательных аппаратов, которые испытывали американские военные. Якобы как раз в это время американцы пытались разработать ракеты с атомными двигателями. Возможно, одна из них, запущенная далеко от Техаса, оказалась неисправной и по ошибке залетела в округ Монтгормери.

Однако радиолог Брэд Спаркс обратил внимание на тяжесть поражения и быстроту проявления симптомов — при таком облучении женщины и мальчик должны были погибнуть, а они выжили. В связи с этим Джон Шусслер пришёл к выводу, что летальный аппарат принадлежал пришельцам, так как подобных технологий на Земле ещё не было.

Любопытно, что ожоги, полученные женщинами и мальчиком, встречались у контактёров и до этого: 20 мая 1967 года житель Канады Стивен Макалак получил такие же ожоги при встрече с НЛО у озера Фалкон в провинции Манитоба. Он утверждал, что видел приземление объекта, а когда подошёл к нему и прикоснулся, то его перчатка загорелась. Попав под выхлоп двигателей, он получил сильные радиационные ожоги.