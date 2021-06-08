Между сценой и зрительным залом вспыхивала ложь. Это писал Михаил Чехов, но вам, инста-зрителям и инста-читателям, вряд ли эта фамилия знакома, у вас и Антон-то ещё не читан. Потому что он выпилился из соцсетей.

Спустя много-много лет выяснилось, что имя этой лжи — Бузова. Приход без мыла во МХАТ бессмысленной инста-тёлки и певицы мимо нот расколол общество и даже образованную его часть поглубже, чем банковский гей-парад на питерском экономическом форуме.

Речь идёт о спектакле МХАТа про молодого Сталина, который поставила Рената Сотириади, "Чудесный грузин", куда на роль певицы кабаре приглашена участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова. Вряд ли это решение режиссёра Ренаты, так как в этом странном образовании, которое по чьему-то упущению всё ещё называется театром, решения принимают всего два человека и мы их знаем. И можно сколько угодно ахать по поводу того, что теперь у нас "Дом-2" поставляет в самые главные бывшие театры страны актёрский состав. У нас "Дом-2" вон кандидата в президенты представил, и ничего. Поэтому надо глянуть, в чём причины таких решений и почему это так заводит публику.

Вряд ли причиной этому сам спектакль: пьесы о молодости диктаторов активно идут в странах, где упоминание имени диктатора следует обрамлять ритуальными проклятиями и расшаркиваниями перед законом. Например, отличная пьеса "Моя борьба" идёт и в Вене, и в Берлине, и везде.

В России имя Сталина — залог активного кликбейта уже давно. И чем дальше, тем больше. Так что, если наш фейковый МХАТ решил прокатиться на теме, то и флаг ему в руки. Если раны — неглубокой, если кассы — то большой. Но, видимо, чтобы гарантировать кассу или как минимум хайп, пригласили вечную девушку Бузову с её миллионами подписчиков в "Инстаграме".

Нет, мы, конечно, понимаем, что, исходя из того же Михаила Чехова, когда-нибудь режиссёры поймут: "Всё возможно! Всё совместимо и сочетаемо! Смелость! Свобода!" Режиссёр Сотириади это прекрасно поняла — она сама лауреат премии Михаила Чехова в Лондоне. Она знает, что для решения задачи можно и любую красотку по вызову с опытом побед в караоке-чемпионате пригласить. Но решение принимала не она. И оно чисто рыночное. Причём на уровне рынка "Садовод".

Я не знаю, что там у себя на кухнях теперь говорят актёры, которым придётся работать с этим объектом на сцене. Судя по первому, прости господи, театральному опыту девушки Бузовой ("Медовый месяц" в "Школе современной пьесы"), это нечто вроде андроида с пластикой обезумевшей полки из ИКЕА. И примерно с тем же уровнем эмпатии и ощущения театрального пространства.

Мой добрый коллега Дмитрий Михайлин пишет: "В случае с Даней Милохиным Сбер пошёл к его аудитории. В случае с Бузовой её аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция — не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять её на свой уровень". Эх, романтики олдскула… Некоторые переменные априори не могут существовать выше горизонтальной оси, вот в чём проблема. И любая попытка их поднять приводит к непоправимым инженерным ошибкам.

В данном случае это окончательное уничтожение репутации классического русского театра. Той самой традиции, про которую принято говорить с придыханием и закатывая глаза, принюхиваясь к запаху кулис. Того самого МХАТа, в котором так и не пришлось работать многим великим актёрам — настолько была высока планка. А теперь там девки с рынка тщеславия.

Теперь настала пора цирка уродов (ничего личного — просто определение жанра). Заходите, заходите, у нас сегодня Ржачный Сталин, Бородатая Женщина Ваенга , Двухголовые Гудковы и Поющие Трусы в роли актрисы МХАТа. Ничего не стыдно, ничего не жаль. Бояков с Прилепиным жгут напалмом, превращая Москву в выгоревший Донецк.