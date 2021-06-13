Всё закрутилось в далёком 1985 году, когда советский гражданин Ильгар Аллахвердиев приехал из Баку в Нижний Новгород. Обосновался в городе по обычной схеме: устроился на работу, женился, получил прописку — и вот он уже нижегородец.

Своё первое убийство бандит совершил через три года — зарезал водителя, который его подвёз, а с началом 1990-х пустился во все тяжкие — влился в банду Петра Бушуева. Схема, по которой работали бандиты, была проста. Любовница Аллахвердиева, проститутка-наводчица Марина Черкесова, присматривала богатого клиента, заманивала его в тёмный угол, а бандиты его грабили. Аллахвердиев отличался особой жестокостью — однажды перерезал горло клиенту.

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Но это была только часть "работы". Помимо клиентов Марины бандиты совершали налёты на квартиры и дома — чаще всего выбирали богатых цыган. Они просто звонили в квартиру, представлялись работниками ЖЭКа или сантехниками, а когда жертвы открывали дверь, врывались внутрь. Хозяев тут же жестоко избивали, если был подпол — заталкивали всех туда, а потом обшаривали квартиру в поисках наживы.

Нижегородские сыщики не дремали: уже в 1992 году задержали 9 преступников, среди которых оказался и главарь Бушуев. Все получили сроки. Место главаря банды стало вакантным, и Аллахвердиев занял его. Никто из бандитов возражать не осмелился.

Пуля в голову — и делов!

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Прежде чем продолжить наводить страх на нижегородцев, Аллахвердиев решил сделать перерыв и вместе с Мариной посетить Баку. Дело в том, что он по неосторожности ограбил кое-кого из влиятельных и богатых земляков. Те потребовали заплатить, и Аллахвердиеву пришлось уехать в Азербайджан, где он надеялся найти нужную сумму денег. Там он сошёлся с бандитом Рафаэлем Алиевым и принялся за "работу".

Схема была следующей: далеко за городом Марина останавливала машину, однако вместе с девушкой в машину садился и бандит Алиев. По дороге Марина просила водителя притормозить. Едва машина останавливалась, как Алиев с заднего сиденья стрелял водителю в голову. От тела убитого бандиты избавлялись, машину продавали в Баку или в Нижнем. Однажды, правда, едва не "погорели" — в Чечне "Волгу" остановили инспекторы ГАИ и обнаружили у Марины пистолет. Однако девице удалось откупиться от стражей порядка — времена были смутные, закона на дорогах не было. Расплатившись с земляками, Аллахвердиев с подручными вернулся в Нижний.

В это время в его банду входили остатки "бушуевской" группировки, появились и новички-азербайджанцы. Банда раскололась. Вскоре одна из "бригад" отказалась делиться добычей. Аллахвердиев решил проучить строптивцев. Он потребовал у подчинённых, чтобы "бригадира" похитили. Вначале бандиты пытались вернуть деньги, шантажируя родню "бригадира", но потом убили заложника.

Деньги по-прежнему добывали грабежами, причём сам Аллахвердиев периодически наведывался в Баку и устраивал там "гастроли". Добычу бандиты без проблем сбывали в киосках, владельцами которых сами же и были, не забывали и отправлять на зоны в Нижегородской области наркотики — для "братвы". Вскоре Аллахвердиев уже стал мечтать о том, как бы подмять под себя весь Нижний. Начались стрелки и разборки с местными ворами в законе.

Соперничество

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Главным камнем преткновения, как водится, стал "общак". "Почему мы братву на зоне "греем", а с общака ничего не имеем?" — вот главный вопрос, который Аллахвердиев задал другому бандиту, занимающемуся наркотрафиком, — дагестанцу Нурику. Тот умело перевёл стрелки на "смотрящих" — нижегородских бандитов Владимира Пикина и Евгения Кривошеева. Но те разговаривать с пришельцем о деньгах отказались. И вскоре поплатились за такую наглость: Кривошеева подстрелили неизвестные. После ранения в голову он выжил, а вот его "коллеге" не повезло — банда Аллахвердиева жестоко расправилась с ним и его семьёй. Аллахвердиев с Алиевым и помощниками ночью ворвались в коттедж бандита, у него на глазах убили отца, беременную жену, подругу жены, а потом запытали Пикина до смерти. Уходя, дом подожгли. Преступники знали, что наверху в комнате остались два ребёнка — трёхлетний сын Пикина и десятилетняя дочь. К счастью, школьница сумела спастись сама и вытащила из горящего дома братишку.

Убийцы и насильники

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

После расправы над семьёй Пикина Аллахвердиев снова решил отсидеться и вместе с подельниками уехал в сибирский город Томск. Очевидно, там он попытался обложить данью земляков, но особо не преуспел — томские милиционеры быстро выследили "гастролёра", и ему пришлось уносить ноги. Однако одному из коммерсантов-азербайджанцев всё-таки не повезло, он отказался платить, и Аллахвердиев перерезал ему горло.

К этому времени милиция знала обо всём — и о бакинских "приключениях" бандита, и о томском убийстве, и о налётах на цыганские дома. Бандита объявили во всероссийский розыск.

Тогда Аллахвердиев спрятался в Казани, продолжая руководить действиями банды. Он и в этом городе сумел "отличиться" — заказал мешавшего ему местного авторитета Гору — Михаила Ахметова. Аллахвердиев решил, что тот пытается перейти ему дорогу. Гора и в самом деле захотел приобрести предприятие, которое "крышевал" (то есть якобы за деньги защищал предприятие от других бандитов, но на самом деле просто грабил его) Аллахвердиев. Вскоре Гору застрелили, а Аллахвердиев решил двигаться дальше и захватить город. Сначала он объединился с другим казанским бандитом — Закиром Рзахановым, а затем встретился с председателем местной азербайджанской общины — бизнесменом Мамедовым — и предложил ему свою "защиту" в обмен на дань.

Мамедов платить отказался. Тогда его схватили и стали избивать. Через несколько дней бизнесмен был согласен на все условия бандитов. Однако ему несказанно повезло. Как раз в этот момент местные сотрудники РУОПа — Регионального отделения по борьбе с организованной преступностью — провели блестящую операцию и в один день сумели задержать 20 членов банды Аллахвердиева. Правда, именно в этот день ни Аллахвердиева, ни Рзаханова так и не нашли. Позже стало известно, что, когда РУОПовцы нагрянули домой к Аллахвердиеву, тот спрятался под полом — втиснулся между досками и грунтом и пробыл в схроне три дня. Его задержали позже, когда он выбрался на улицу и оттуда позвонил оставшимся на свободе подельникам. Рзаханов сумел убежать от милиционеров. Он заявился к своей бывшей жене, изнасиловал её и сжёг имущество, однако и его вскоре задержали.

Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, Александр Шогин

Всего было задержано 29 головорезов. Как пишет журналист Максим Степенин, в СИЗО Аллахвердиев быстро растерял авторитет. Бывалые сидельцы обобрали бандита и отвели ему "позорную" верхнюю шконку. Ещё до суда бандит дважды, как волк, перегрызал вены на руках, но каждый раз его спасали тюремные врачи.

Правая рука Аллахвердиева — Алиев — тоже решил заняться членовредительством и попытался откусить себе язык, однако не особо преуспел в этом, откусив лишь самый кончик. На суде он мог вполне разборчиво давать показания.

До суда не дожила наводчица Марина Черкесова — её выпустили под подписку о невыезде, и на воле её зарезали. Ещё один бандит умер в СИЗО — у него оказался туберкулёз. Остальные члены банды предстали перед судом. РУОПовцы сработали на славу — они не только взяли всех бандитов, но и собрали доказательства. Благодаря им все преступления были доказаны.

Главарь Аллахвердиев и его подручный Алиев были приговорены к смертной казни. Петру Бушуеву, который и так был осуждён на 10 лет, добавили 12 лет, Рзаханову дали восемь лет. Остальные члены банды в зависимости от содеянного были осуждены на сроки от пяти до 15 лет.