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Россиян заставят доплатить за страховку пенсий

Всех россиян, которые хотят копить на старость самостоятельно, ждёт неприятный сюрприз: правительство предлагает ввести обязательное страхование негосударственных пенсий.

8 июня, 15:17
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Всех россиян, которые хотят копить на старость самостоятельно, ждёт неприятный сюрприз: правительство предлагает ввести обязательное страхование негосударственных пенсий.

По-чиновничьи это называется "Формирование системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ". И её финансирование вновь ложится на плечи граждан.

С одной стороны, это вполне логично. Например, систему государственного страхования вкладов тоже в конечном итоге оплачивают сами вкладчики — за счёт недополученного дохода по своим депозитам. Однако если цель правительства — мотивировать граждан к самостоятельным накоплениям к пенсии, то очередной сбор как раз мотивирует к обратному. И так работа негосударственных пенсионных фондов оставляет, мягко говоря, желать лучшего — за счёт громадного количества комиссий и прочих поборов доходность пенсионных программ не покрывает и инфляции.

Новые страховки сделают негосударственные пенсионные программы не только малоприбыльным, но и вовсе убыточными… Кто ж при таких условиях принесёт им деньги?

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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