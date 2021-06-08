Россиян заставят доплатить за страховку пенсий

С одной стороны, это вполне логично. Например, систему государственного страхования вкладов тоже в конечном итоге оплачивают сами вкладчики — за счёт недополученного дохода по своим депозитам. Однако если цель правительства — мотивировать граждан к самостоятельным накоплениям к пенсии, то очередной сбор как раз мотивирует к обратному. И так работа негосударственных пенсионных фондов оставляет, мягко говоря, желать лучшего — за счёт громадного количества комиссий и прочих поборов доходность пенсионных программ не покрывает и инфляции.