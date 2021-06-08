Россиян заставят доплатить за страховку пенсий
Всех россиян, которые хотят копить на старость самостоятельно, ждёт неприятный сюрприз: правительство предлагает ввести обязательное страхование негосударственных пенсий.
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock
Всех россиян, которые хотят копить на старость самостоятельно, ждёт неприятный сюрприз: правительство предлагает ввести обязательное страхование негосударственных пенсий.
По-чиновничьи это называется "Формирование системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ". И её финансирование вновь ложится на плечи граждан.
С одной стороны, это вполне логично. Например, систему государственного страхования вкладов тоже в конечном итоге оплачивают сами вкладчики — за счёт недополученного дохода по своим депозитам. Однако если цель правительства — мотивировать граждан к самостоятельным накоплениям к пенсии, то очередной сбор как раз мотивирует к обратному. И так работа негосударственных пенсионных фондов оставляет, мягко говоря, желать лучшего — за счёт громадного количества комиссий и прочих поборов доходность пенсионных программ не покрывает и инфляции.
Новые страховки сделают негосударственные пенсионные программы не только малоприбыльным, но и вовсе убыточными… Кто ж при таких условиях принесёт им деньги?
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