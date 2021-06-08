ФБР поймало наркоторговцев и убийц с помощью мессенджера

Приложение для преступного мира распространялось подпольно, от одного мафиози к другому. Они же начали рекламировать его друг другу, гарантируя безопасность и шифрование всех данных.

Для того чтобы воспользоваться суперсекретным приложением, преступник должен был сначала приобрести специальный смартфон, на котором оно уже было установлено. Приложение было замаскировано под калькулятор. После того как злоумышленник вводил определённую комбинацию цифр, открывался мессенджер AN0M, с помощью которого злоумышленники обменивались сообщениями, видео и звонками.

В результате американским и сотрудничавшим с ними спецслужбам других стран удалось провести операцию по задержанию более чем 800 человек в 18 странах.