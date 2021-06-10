Россияне нашли способ посещать закрытые страны, но это может обернуться потерями

Тысячи граждан России ежедневно отправляются на Кипр с помощью специальных чартеров. Этих самолётов нет в расписании пассажирских авиакомпаний, но они существуют и пользуются большой популярностью среди истосковавшихся по заграничным курортам россиян.

Несмотря на то что Ростуризм и Росавиация ещё не одобряли прямого сообщения с Кипром, Черногорией и Тунисом, туда всё равно летают наши туристы. Вчера власти Кипра официально объявили, что готовы принимать без карантина всех туристов из России, которые привились вакциной "Спутник V". Прибывшим на остров туристам с сертификатом о проведённой вакцинации даже не нужно будет сдавать ПРЦ-тест.

Более того, Кипр настолько заинтересован в нашем турпотоке, что заместитель министра туризма страны Саввас Пердиос заявил, что страна возьмёт на себя все расходы по содержанию и лечению туристов, у которых по прибытии будет обнаружен коронавирус.

Ещё в апреле на Кипре сообщили о том, что готовы принимать российских отдыхающих. Всё, что требовалось от прибывающих из России путешественников: оформить CyprusFlightPass и сдать ПРЦ-тест, результат которого приходит уже через три часа.

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Несмотря на готовность Кипра к приёму туристов из России, разрешения на возобновление регулярных пассажирских рейсов в эту страну Росавиация отечественным авиакомпаниям не выдавала. Однако туроператоры и авиакомпании нашли лазейку в законодательстве — полёты пассажирской авиации запрещены, но никто не запрещал грузопассажирские рейсы, и именно на них ряд компаний начал продавать билеты.

Особенность этих рейсов в том, что каждый из них требует отдельного согласования как в стране отправления, так и в стране прибытия. На это и решила надавить Росавиация, пригрозив авиакомпаниям и туроператорам тем, что рейсы могут быть отменены.

В результате путёвка, приобретённая таким "полузаконным" способом, может просто сгореть. Что при нынешних ценах на отдых звучит более чем серьёзно. Тур на Кипр для семьи из трёх-четырёх человек на семь-десять дней обойдётся в 250–400 тысяч рублей в отеле с полным пансионом в зависимости от "звёздности" гостиницы.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ещё в конце апреля направила запрос в Росавиацию с просьбой объяснить, как же так вышло, что официально перелёты закрыты, а фактически туроператоры, в частности, "Библио-глобус", открыто продают на своих сайтах рейсы на Кипр и в Тунис.

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Спустя месяц Росавиация начала действовать, и "Библио-глобус" отменил несколько собственных рейсов на Кипр (у компании в эксплуатации свой парк самолётов, перелёты которых они также оформляли как грузопассажирские), однако принципиально ситуация не изменилась.

Сами по себе грузопассажирские рейсы появились на рынке авиаперевозок после начала пандемии. Они были нужны для эвакуации граждан России из других стран в те месяцы, когда границы закрывались и туристы в какой-то момент могли быть просто брошены на произвол судьбы.

Однако Россия тогда смогла осуществить операцию по масштабной эвакуации соотечественников практически со всего света. Причём координация туристов, оказавшихся за границей, осуществлялась через Telegram.

Спасение граждан страны было осуществлено в кратчайшие сроки, а грузопассажирские рейсы в обойме авиаперевозчиков остались и стали использоваться не по назначению, точнее — стали работать в обратном направлении. Теперь туристические компании вывозят граждан России в те страны, которые официальные власти всё ещё считают потенциально опасными для россиян.

Куда лететь, чтобы рейс не отменили?

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Помимо Кипра и Туниса, о которых мы уже упоминали, грузопассажирские рейсы чаще всего выполняют также в Хорватию и Черногорию — излюбленные места российских туристов. Но рейсы в эти страны пока что тоже запрещены, так что покупать билеты на эти направления не стоит — рискуете остаться и без перелёта, и без путёвки, и без денег.

Ходят слухи, что уже 1 июля откроются прямые перелёты между Россией и Египтом (сейчас напрямую можно добраться только до Каира, а не до туристических Хургады и Шарм-эль-Шейха). Кроме того, в списке стран, с которыми открыто авиасообщение, есть Мальдивы, Греция, Доминикана, Мексика, Куба, Болгария и ряд других стран. Так или иначе, выбирая страну, в которой вы хотите провести летний отпуск, лучше самостоятельно проверить правила её посещения, особенности карантинных мер и то, какие документы потребуются от вас при посещении и проживании в той или иной стране.