Рано утром 9 июня двое судебных приставов — Андраник Матевосян и Альберт Иагозян — погибли в результате перестрелки в Адлере. Как сообщает источник Лайфа, трое сотрудников ФССП приехали на улицу Просвещения по поводу сноса дома, но вместо конструктивного диалога хозяин жилья их расстрелял. Двое погибли на месте. По предварительным данным, ружьё не было зарегистрировано.

Фото © BAZA

После убийства приставов Кочьян не стал скрываться и сдался полиции. На любительской записи, опубликованной сразу после инцидента, он говорит: "Всё им денег мало-мало... Ну вот, пусть их родители плачут", — намекая на некие коррупционные действия. Судя по всему, он даже не понял, что натворил.

Видео © LIFE SHOT

Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статьям 295 УК ("Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие"), 30 УК и 105 УК ("Покушении на убийство двух и более лиц"). Это особо тяжкие составы, за которые Кочьян может получить пожизненный срок.

Вице-президент московской коллегии адвокатов "​Ромашов, Романов и партнёры" Евгений Ромашов пояснил, что в Сочи и окрестностях много стихийных построек, которые государство активно выявляет на протяжении нескольких последних лет.

Фото © ТАСС / Тищенко Максим

Сейчас в Сочи практически не осталось недвижимости для приобретения, а та, что осталась, может являться самостроем. Таких домов в городе очень много. Если вспомнить, то пару лет назад в Сочи в ливнёвке, построенной непонятно как, во время сильного дождя погиб мальчик. После этого вопросом с самостроем начали заниматься вплотную. Такие постройки опасны не только для других людей, но и для самих жильцов. Разрешений нет, проверок тоже. Какая прочность у такой конструкции — никто не знает Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "​Ромашов, Романов и партнёры"

Расстрел приставов в Адлере не единственный инцидент, прогремевший на всю страну. В 2016 году при посещении квартиры должника в Москве был убит юрист Олег Кузнец, приехавший на опись имущества по делу о взыскании долга. Владельцем жилья был 46-летний столичный бизнесмен Рашид Бозиев. Не сумев выдворить приставов, он достал пистолет и выстрелил в него. Юрист скончался на месте.

Ещё через год директор компании "Меньшевик" Илья Аверьянов в Москве убил из винтовки человека, после чего скрылся от полиции. Всё случилось в день, когда на предприятие с судебными приставами пришёл его кредитор Шамсутдин Раджабов. В 2017 году Аверьянова оправдал Мосгорсуд.

В истории об убийстве приставов в Адлере, по словам адвоката Евгения Ромашова, могут появиться новые обстоятельства. Всё дело в особенностях городской застройки: за "пропажу из поля зрения" незаконных строений приставы могли получать взятки.