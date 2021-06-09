По факту пожара в Рязанской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Уже назначена серия специальных пожаро-технических экспертиз, которые дадут ответ о причинах возгорания и очертят круг виновных. Кроме того, будут изучаться документы о квалификации медперсонала, чтобы исключить человеческий фактор.

Видео © ГУ МЧС РФ по Рязанской области

Пожар в отделении реанимации, где лежат больные ковидом, начался около 3:30 ночи. Там находились 10 медиков и 36 пациентов.

— Сразу в момент возгорания прибежала медсестра, она услышала какой-то хлопок, следом за ней вторая с огнетушителем. Женщины оперативно, до прибытия пожарных, пытались потушить огонь. В результате первая получила ожоги 75% поверхности тела, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.









Пострадавшая медсестра — 27-летняя Елена Фёдорова. Её уже доставили на вертолёте в ожоговый центр в Москву. У её коллеги Златы Буровой ожоги первой и второй степени правой кисти руки и стопы. Если бы не эти девушки, пожар унёс бы намного больше жизней.

Елена Фёдорова. Фото © VK / Елена Фёдорова

В считаные минуты помещения больницы заволокло дымом. Некоторые помещения выгорели до стен, коридор оказался усыпан пеплом, лопнули стёкла, было испорчено оборудование. Ситуацию осложняли пластиковые потолки, которые плавились и выделяли едкий дым.

Один человек погиб почти сразу. Он был подключен к тому самому ИВЛ, с которого начался пожар. Ещё один пациент умер во время эвакуации. Третья жертва пожара скончалась в машине скорой помощи. Погибшим было 63, 68 и 72 года. В региональном оперативном штабе заявили, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. Ещё десять человек, включая медсестёр, госпитализированы. Все они находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести.

— В 3:36 поступило сообщение о возгорании. В 4:04 пожар был локализован, в 4:19 — полностью ликвидирован, — отрапортовали пожарные.

Аппарат ИВЛ с дисконтом

О предварительных причинах пожара уже заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— Произошло возгорание аппарата ИВЛ. Прибор, произведённый в Китае, загорелся после перепада напряжения в сети, — отметил глава региона. Он уже дал поручение проверить все медучреждения города.

Речь идёт об аппаратах PRUNUS Boaray. Минздрав Рязанской области закупил партию в ноябре 2020 года. Всего в город поступило 20 таких приборов. Часть из них завезли в областную больницу им. Семашко.

Сгоревший аппарат был выпущен фирмой Shenzhen Prunus Medical в китайском городе Шэньчжэнь. Он предназначен для стационарного использования в больницах во время проведения операций для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушенной функцией лёгких.

На специализированных площадках в Сети PRUNUS Boaray хорошо известен. Есть новые, а есть с сомнительной судьбой. Например, на одном из сайтов прибор продают с большим дисконтом. Якобы раньше он стоил три миллиона рублей, а теперь всего 990 тыс.

Лайф изучил злополучную закупку, которую в ноябре прошлого года проводил Минздрав Рязанской области. За 20 приборов тогда заплатили 57 млн рублей. Цена за оптовую партию на фоне других предложений выглядит завышенной.

Скриншот © ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Поставщиком аппаратов ИВЛ стала столичная компания "Дельрус-центр". В базе СПАРК она оценивается как контрагент с повышенными рисками. Она почти всё зарабатывает на госконтрактах, у неё есть неоплаченные штрафы. Как выяснилось, "Дельрус-центр" неоднократно разрывала договоры с заказчиками, ещё ей отказывали в участии в торгах. Контролируют эту фирму братья Аркадий и Максим Гузовские. Они уже не раз мелькали в прессе. Их фирмы обогатились на 4,4 млрд рублей на поставках, связанных с коронавирусом. Больше заработала только корпорация "Ростех".

Аркадий Гузовский. Фото © VK / Аркадий Гузовский

"Дельрус-центр" — часть большого холдинга, которым также владеют Гузовские. В мае прошлого года аптечные сети пожаловались на неформальное принуждение со стороны чиновников закупать китайские маски у ГК "Дельрус" — зачастую на невыгодных условиях. До этого Минпромторг назначил этот концерн "единым интегратором" масок. Под это дело ведомство выделило "Дельрусу" льготный кредит в два миллиарда рублей. Есть информация, что Гузовские начинали путь в бизнесе с поставок косметики из Китая.

Близкая губернатору

Что касается Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, то последняя проверка Ростехнадзора в 2019 году выявила в ОКБ 11 нарушений: не проводилось обучение сотрудников действиям в случае аварии, отсутствовали журнал инцидентов и договор с аварийно-спасательными службами. В том же году была проверка Росздравнадзора. Нашли одно нарушение: клиника использовала медицинское изделие без регистрационного удостоверения, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан. Как выяснил Лайф, у больницы даже есть лицензия на продажу табака.

Скриншот © СПАРК

Вот уже 20 лет главврачом ОКБ является Людмила Сорокина. Судя по соцсетям, она дружна с губернатором Николаем Любимовым, областным министром здравоохранения Андреем Прилуцким и прочими рязанскими чиновниками. Совместных фото очень много. Недавно у неё был день рождения, администрация области буквально завалила Сорокину цветами.

Главврач Людмила Сорокина, губернатор Николай Любимов (в центре) и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (справа). Фото © OK / Любовь Кудинова (Шабалина)

У главврача есть загородный дом с роскошным садом с красивыми скульптурами и добротным кирпичным забором.