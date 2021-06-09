FollowMeTo: в Москве покажут работы известных фотографов о промышленности столицы

Первая фотовыставка #FollowMeTo The Moscow Industry, посвящённая эстетике столичных промпредприятий, открылась на Арбате 8 июня. Для её создания были привлечены авторы всемирно известного арт-проекта о путешествиях #FollowMeTo Мурад и Наталья Османн, а также ещё восемь популярных в соцсетях креаторов, специализирующихся на городской, архитектурной и пейзажной фотографии: Дмитрий Киселёв, Роман Манукян, Павел Огородников, Андрей Родионов, Артём Ронин, Александр Сухарев, Рустам Шагиморданов и Вадим Щербаков.

— Сегодня столичная промышленность — это не только экономика и сложные производственные процессы. Это целый мир, о настоящей жизни которого знают немногие. Уже не первый год мы знакомим людей с этой интересной сферой деятельности. В рамках экспозиции посетителям покажут промышленность с нового, неожиданного ракурса, она предстанет не только во всей своей мощи, но и красоте, — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В фотопроекте приняли участие 10 промпредприятий — от производителей плавленых сыров и напитков до Московского нефтеперерабатывающего завода. Среди них —косметическая фабрика "Свобода", производитель чипов "Микрон", тормозной завод "Трансмаш" и другие.

— Промышленность — неотъемлемая часть жизни любого мегаполиса, порой кажущаяся обывателю чем-то серым и скучным. При этом на фабриках и заводах Москвы создаются удивительные вещи, работают сотни тысяч людей. Вместе с другими креаторами мы стремились передать уникальную энергию этих объектов. Получившаяся фотовыставка переосмысляет городскую промышленность, показывая современный подход индустрии, эстетику столичных промпредприятий и их продуктов, с которыми мы взаимодействуем каждый день, — рассказал создатель проекта #FollowMeTo Мурад Османн.