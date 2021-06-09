Apple и Google оплатят льготы для "Яндекса" и Mail.ru

Российское правительство определилось с концепцией нового налога на иностранцев. Все зарубежные ИТ-компании будут платить по 3% с выручки, которая получена от пользователей в России. Соответствующие поправки разработаны в Министерстве цифрового развития.

Это коснётся корпораций Apple, Google, "Майкрософт", "Фейсбук" и других компаний, которые зарабатывают на российском рынке. Причём, как обещают чиновники, эти деньги будут направлены на льготы и поддержку отечественной IT-индустрии. То есть компании вроде "Яндекса" и "Мейл.ру". Фактически вводится цифровое субсидирование российской высокотехнологичной отрасли.

Новый сбор будет аналогичен такому же, но двухпроцентному налогу "на цифровые услуги" в Великобритании. Там он действует с 1 апреля и распространяется на корпорации Amazon, Google и Facebook.