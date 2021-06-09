Apple и Google оплатят льготы для "Яндекса" и Mail.ru
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Российское правительство определилось с концепцией нового налога на иностранцев. Все зарубежные ИТ-компании будут платить по 3% с выручки, которая получена от пользователей в России. Соответствующие поправки разработаны в Министерстве цифрового развития.
Это коснётся корпораций Apple, Google, "Майкрософт", "Фейсбук" и других компаний, которые зарабатывают на российском рынке. Причём, как обещают чиновники, эти деньги будут направлены на льготы и поддержку отечественной IT-индустрии. То есть компании вроде "Яндекса" и "Мейл.ру". Фактически вводится цифровое субсидирование российской высокотехнологичной отрасли.
Новый сбор будет аналогичен такому же, но двухпроцентному налогу "на цифровые услуги" в Великобритании. Там он действует с 1 апреля и распространяется на корпорации Amazon, Google и Facebook.
Два года назад российское правительство уже заставило иностранцев платить в России НДС с проданных цифровых товаров. Сейчас это приносит в бюджет порядка 50 миллиардов рублей в год. И у меня только один вопрос к правительству: а почему, собственно, только 3%? Да, в Англии берут 2%, но в Турции, например, 7,5%. Причём эти деньги платит, например, и "Яндекс", который пытается там развиваться.
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