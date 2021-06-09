Легкомоторный самолёт упал в Ростовской области
Пострадавший пилот отправлен в районную больницу, больше на борту никого не было.
Фото © МЧС РФ
В районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт. Пилот получил травмы, но выжил.
По данным Лайфа, на борту больше никого не было. Пострадавший пилот отправлен в больницу Пролетарского района.
Ранее Лайф рассказывал, что в Свердловской области разбился мотопараплан, один человек впал в кому.
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