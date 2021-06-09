Легкомоторный самолёт упал в Ростовской области

В районе хутора Уютный в Пролетарском районе Ростовской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт. Пилот получил травмы, но выжил.

По данным Лайфа, на борту больше никого не было. Пострадавший пилот отправлен в больницу Пролетарского района.