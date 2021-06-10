"МегаФон" запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Gameloft — третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами. Например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок. Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулён.

Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей. Причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно. Это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счёта мобильного телефона.

— Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растёт. В апреле и мае количество пользователей сервиса "МегаФон Игры" было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. "МегаФон" уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования, — отмечает коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

— Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления "МегаФона". Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр, — прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.