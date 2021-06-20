Новые подробности личной жизни вождя: историки нашли третью жену и тайную любовницу Сталина

Личная жизнь вождей СССР вплоть до перестройки была скрыта от народа. Даже однолюб Хрущёв никогда не пускал в неё ни журналистов, ни товарищей по партии. Что уж говорить о Сталине, который так тщательно хранил тайны своей биографии, что многое о нём до сих пор неизвестно. Возможно, именно поэтому жизнь вождя обросла слухами, домыслами и предположениями. Поэтому чего уж тут удивляться, что со временем, когда правду от вымысла уже почти не отличить, мы узнаём всё новые и новые факты.

Дважды вдовец

Надежда Сергеевна Аллилуева и сын Василий. Фото © ТАСС

Официально известно, что у Сталина было две жены и вождь народов дважды становился вдовцом. Первой была 21-летняя прачка, сестра однокурсника вождя по семинарии Александра Сванидзе Екатерина (Като). В 1906 году молодые обвенчались в Тифлисе. А уже в 1907 году молодая женщина умерла от брюшного тифа, оставив мужу восьмимесячного сына Якова. Иосиф Джугашвили был настолько безутешен, что на похоронах спрыгнул в могилу жены — лишь бы не разлучаться с ней. Сына Якова вырастила его мать Катерина.

Екатерина Сванидзе. Фото © Wikipedia

В годы перед революцией Иосиф Джугашвили монахом не жил — романы у него были, в том числе и с женщинами, на квартирах которых он жил в ссылках. А когда после революции 1917 года он вернулся из Туруханского края в Петроград, он влюбился в молоденькую Надежду — дочку революционера Сергея Аллилуева. Известно, что в 1918 году безутешный отец жаловался, что Сталин без спроса забрал его дочь с собой на фронт. Официально брак был зарегистрирован государством только в 1919 году. Надежда Аллилуева родила от мужа двух детей — сына Василия (1921 год) и дочь Светлану (1926 год), а в 1932 году покончила с собой якобы в приступе ревности. Свидетели утверждали, что в момент смерти жены вождь был не особо трезв, но самоубийство Надежды воспринял как личную обиду. Она решила его за что-то наказать, но он так и не понял, за что именно.

Сталин с дочерью Светланой. Фото © Getty Images

Дочь Сталина Светлана писала в воспоминаниях, что мать оставила отцу письмо. Это письмо было не только о ревности и чувствах между мужем и женой, оно было ещё и политическим. Прочитать Светлане его не дали, позже Сталин его сжёг, но все, кто его читал, говорили, что оно было "ужасным". Возможно, Надежда обвиняла мужа во многих чудовищных вещах, которые происходили рядом с ней и которые он, по её мнению, не захотел предотвратить, даже если бы мог. Прочитав письмо, Сталин понял, что Надежда оставалась с ним не из любви, а из чувства страха. Он воспринял это как лицемерие, которое был не в состоянии принять, а увидев жену в гробу, с омерзением оттолкнул его от себя и на похороны не пришёл.

Иосиф и Надежда. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

В это время вождю народов было уже 54 года, он находился во главе страны, перед которой стояли страшные вызовы эпохи: требовалось индустриализировать СССР и реформировать армию. Он осознавал, что передышка временна, впереди наверняка будет новая война — не с Германией, так с другими любителями наживы. До любви ли ему было? Некоторые исследователи считают, что да.

Любовница

Свидетели утверждали, что размолвка в ночь самоубийства Аллилуевой произошла из-за грубого поведения Сталина — во время застолья тот катал из мякиша шарики и бросал их в декольте актрисы Галины Цешевской, а перехватив брезгливый взгляд жены, грубо сказал: "Эй ты, давай пей!" Аллилуева вспыхнула. "Я тебе не "эй"!" — сказала она, встала из-за стола, ушла, заперлась в комнате и выстрелила в сердце из пистолета "Вальтер".

Однако дело было не в грубости Сталина, а в том, что он завёл молоденькую любовницу. Известно об этом стало накануне. После очередного празднования годовщины свадьбы Сталин не пришёл ночевать домой, а поехал с молодой и красивой любовницей на дачу в Зубалово. Аллилуева ночью позвонила туда, и кто-то из "доброжелателей" (возможно ли, чтобы к телефону подошла сама виновница трагедии?) сказал ей, что Сталин не один, а в обществе красотки.

Некоторые исследователи предполагают, что это могла быть 17-летняя Роза (Рахиль) Каганович, племянница Лазаря Кагановича. Девушка была прехорошенькой, с тёмными глазами и огромной копной чёрных волос. Познакомились они на кремлёвском банкете, и не исключено, что Каганович с помощью девицы решил укрепить своё влияние. Злые языки поговаривали, что Роза Каганович действительно в конце 1930-х имела влияние на Сталина и якобы в некоторых случаях попасть к нему на приём можно было через неё.

Роза (Рахиль) Каганович. Фото © cyclowiki.org

Скорее всего, тут желаемое выдавалось за действительное. Пусть Сталин и старел, но хватку не терял ещё долго и не позволял женщинам влиять не только на политическую жизнь страны, но и на его жизнь. Были ли они женаты? Скорее всего, нет. Это подтверждает сын Лаврентия Берии Серго. В интервью он указывает, что красивая и умная Роза так и не сумела стать женой первого лица государства, но, возможно, родила от него ребёнка. Никем выдающимся он, правда, не стал, воспитывался в семье Кагановичей, а потом и вовсе спился.

На чём же основывается слух, что Сталин был женат в третий раз? Возможно, на действительной попытке его женить после смерти Надежды. Близкое окружение и в самом деле пыталось устроить свадьбу с какой-то дальней родственницей, но планы были расстроены — связывать себя матримониальными узами вождь не хотел.

Тайная жена

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Тем не менее третью жену у Сталина всё-таки нашли. Вернее, хронологически она была второй женой, а Аллилуева — третьей. Правда, документальные основания, на которых зиждется история личной жизни генералиссимуса, довольно шаткие. Судите сами.

Когда Сталину оставалось жить меньше суток, Маленкову подали довольно странное письмо. В нём некая Регина Свешникова (в девичестве Костюковская) писала, что является дочерью бывшей жены Сталина — некоей Анны Рубинштейн, с которой тот находился в браке с 1914 по 1918 год. Кстати, роман с Аллилуевой Сталин завёл в 1917 году, но брак оформил только в 1919-м. Быть может, он был до этого времени банально женат? Далее в письме падчерица вождя просила личной встречи с ним, так как "он знает меня с детства" и ей "нужно сообщить ему кое-что важное". Если встреча физически невозможна, Регина Свешникова просила Маленкова принять её лично.

На основании этого письма историки провели в архивах расследование и выяснили, что Анна Рубинштейн действительно существовала. Она родилась примерно в 1890 году, была замужем за неким Зельмой Костюковским и в Ромнах родила от него дочь Регину. Видимо, позже супруги развелись, а Анна уехала с дочерью в Санкт-Петербург, где вполне могла познакомиться с Иосифом Джугашвили. В 1912–1913 гг. Сталин несколько раз посещал этот город. Он мог оформить отношения с женщиной как по любви, так и для легализации в городе или даже по заданию партии — такие браки у большевиков практиковались.

В Петрограде (а позже — в Ленинграде) Анна Рубинштейн жила на Васильевском острове, напротив дома, в котором жил Киров. Поговаривали, что она пользовалась партийными привилегиями, без особых проблем пережила блокаду города в годы Великой Отечественной войны.

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Регина после Победы перебралась в Москву и поселились в одной из квартир новенькой сталинки на Таганке. Она долгое время работала на одном из режимных объектов Москвы инженером. Судя по письму Маленкову, Регина была вполне уверена, что ближайшее окружение Сталина знает о её матери и о том, что она была официальной супругой вождя.

Если бы Маленков счёл письмо "фантазией", то наверняка выбросил бы его. Но он его не выбросил. Уже после смерти Сталина письмо хранилось у секретаря до 16 апреля 1953 года, а затем было сдано в архив. Что хотела сказать вождю его падчерица, теперь уже не выяснишь — Регина Костюковская-Свешникова скончалась в 1989 году.