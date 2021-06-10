Решение суда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией было весьма предсказуемым. Не менее предсказуемой оказалась и реакция американо-европейских товарищей. Отвлёкшись от оглушительного молчания по поводу своих внутренних проблем, они с радостью бросились разносить в пух и прах действия Москвы. Естественно, через политическую призму.

В Госдепе заявили, что решение суда является показательным примером усиления преследования политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ со стороны российских властей. — Этим шагом Россия эффективно криминализировала одно из немногих оставшихся в стране политических движений, — заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, добавив, что Россия хочет "стигматизировать сторонников" этого движения и "оправдать различные нарушения в их адрес". Примерно с такими же обвинениями выступил британский МИД. Возмущены и члены Бундестага. — Новый вердикт против сторонников и организаций в России, криминализирующий последние оппозиционные организации и простых мирных граждан, является омерзительным. Россия отказалась от принципа верховенства закона и не намерена останавливаться на этом пути, — возмущается депутат немецкого парламента и по совместительству министр по делам Европы (есть такая должность для депутата при МИД) Михаэль Рот.

Журналисты не отставали в формулировках. По словам московского корреспондента BBC Стива Розенберга, запрет ФБК "отражает уровень страха и паранойи в коридорах власти". — Правящая партия резко теряет популярность, и Кремль опасается, что на фоне экономических проблем и продолжающейся пандемии коронавируса (которой не видно конца и края) его оппоненты успешно выступят на выборах. И этого российские власти не могут допустить, — продолжает корреспондент. — Решение суда, по сути, ликвидирует движение ненасильственного протеста посаженного в тюрьму лидера оппозиции Навального (которого Кремль пытается стереть из российской политической жизни) и лишает его союзников возможности баллотироваться на годы вперёд, — пишет британская газета The Guardian. — Конечно, никто не испытывал особой надежды на то, что суд не согласится с требованием прокуратуры… Однако скорость, с которой судья вёл процесс (например, отказал в дюжине легальных протестов и не соблюдал ряд правовых норм), вызвала у защиты ощущение того, что их присутствие на процессе особо не требуется, — возмущается британское издание The Independent.

Некоторые СМИ угрожают Москве политическими последствиями. — Решение суда поднимает ставки перед намеченным на следующую неделю саммитом между мистером Путиным и президентом Байденом (не "президентом и президентом", а именно "мистером и президентом". — Прим. автора), на которой американский президент собирается поднять вопросы соблюдения прав человека, — пишет The Wall Street Journal. Автор может сберечь коллегам из WSJ время и рассказать им, как будет проходить этот диалог в случае, если Джозеф Джозефович его начнёт.

Байден: "Владимир, у вас в стране нарушаются права человека".

Путин: "Джо, это наши внутренние дела, они вас не касаются. Хотите поговорить о правах человека? Тогда давайте поговорим о том, кто и как вас выбрал президентом". Байден: "Ок, вопрос закрыт, что у нас там дальше по программе?"

Наконец, западные СМИ не согласны с соседством структур Навального по экстремистскому лагерю. — Обычно в российском списке экстремистских организаций были пропагандирующие ненависть сообщества типа ИГ*, а также различные неонацистские группы. Кроме того, там присутствовали ненасильственные религиозные организации типа "Свидетелей Иеговы"*. И теперь туда включили ненасильственную политическую организацию, которая пытается консолидировать расколотую российскую оппозицию и раскрывать случаи коррупции в правительстве при помощи замечательных расследований, которые разозлили многих друзей и союзников Путина, — пишет The Guardian. Со "Свидетелями Иеговы" организацию Навального сравнивает и немецкая газета "Дойче велле". По мнению издания, в отношении ФБК применяется ровно такая же тактика, что и к религиозной секте.

Собственно, сравнение более чем актуально, ведь ФБК, как и другие навальнистские группы, давно превратился в секту, где их вождь (лживый, двуличный персонаж, который в истории с "Новичком" чуть ли не демонстративно работал с иностранной разведкой) является непогрешимым мессией. И его посадка абсолютно законная, поскольку мессия демонстративно нарушал условия освобождения — видится как смертный грех власть предержащих.

Однако судят ФБК всё-таки не за то, что это сектантская организация, а за пропаганду экстремизма. Конкретную, задокументированную пропаганду со стороны самой группировки и её фюрера.

Сам Навальный и его сторонники открыто поддерживали "Русские марши", на которых маршировали радикальные националисты и неонацисты. Сторонники Навального не раз и не два пытались десакрализировать память о Великой Отечественной войне. Например, загружая на сайт "Бессмертного полка" фотографии фашистов и коллаборационистов. Учитывая важность этой памяти для самоидентификации (а также единства) российского народа, глумление над ней и её десакрализация есть экстремизм в чистом виде.

Наконец, и это самое главное с юридической точки зрения, ФБК и его сотрудники участвовали в развязанной Навальным кампании по организации в России массовых беспорядков. Они призывали к силовому свержению власти, к покушениям на жизнь сотрудников правоохранительных органов, публиковали данные об их семьях с призывами к насилию над ними. Требовали массовых репрессий в отношении своих противников, в том числе "вешать". Всё это является однозначными проявлениями экстремизма, и ни в одной нормальной стране ни одна нормальная власть не потерпит публичных призывов такого рода. Вот и российская не потерпела.

Что же касается "свободы", то западные коллеги несколько забывают смысл этого понятия. Свобода выражается не в том, что персонаж делает то, что хочет, а в том, что он делает то, что хочет, и в то же время несёт ответственность за свои действия. Перед собой, своими моральными устоями, а также перед законом. Законом, который Навальный и его сторонники регулярно нарушали. За что сейчас и поплатились.