Детям и алкоголикам запретят выгуливать собак

Скоро правила выгула и содержания животных могут значительно ужесточиться. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым наделяют регионы правом требования к владельцам собак и кошек.

В том числе регионы смогут устанавливать даже длинную подводку, а также запретить выгул лицам, находящимся в состоянии алкогольного, опьянения, и детям младше 14 лет. Кроме того, регионы смогут ограничивать количество животных, которых можно содержать в квартире, а также запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.

Вообще регионы уже и без этого права потихоньку такие ограничения вводят. Например, в Кировской области нельзя в однушке содержать более чем двух животных. А в Курганской области по суду смогли выселить из квартиры "зоозащитницу", в маленькой квартире которой содержалось 15 собак и 21 козлёнок.