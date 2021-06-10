НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Детям и алкоголикам запретят выгуливать собак

10 июня, 15:04
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Скоро правила выгула и содержания животных могут значительно ужесточиться. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым наделяют регионы правом требования к владельцам собак и кошек.

В том числе регионы смогут устанавливать даже длинную подводку, а также запретить выгул лицам, находящимся в состоянии алкогольного, опьянения, и детям младше 14 лет. Кроме того, регионы смогут ограничивать количество животных, которых можно содержать в квартире, а также запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.

Вообще регионы уже и без этого права потихоньку такие ограничения вводят. Например, в Кировской области нельзя в однушке содержать более чем двух животных. А в Курганской области по суду смогли выселить из квартиры "зоозащитницу", в маленькой квартире которой содержалось 15 собак и 21 козлёнок.

Правда, на это понадобилось более двух лет. И непонятно, кто и как эти нормы будет контролировать. Но остаётся надеяться, что сам факт таких ограничений заставит многих более ответственно относиться к тем, кого приручили.

Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Россиян предупредили об изменениях в правилах оформления ОСАГО

сегодня в 08:24

В Перми трёхлетняя девочка начала раздавать листовки, чтобы собрать более 20 миллионов себе на операцию

сегодня в 13:57

Отвесившего пощёчину Макрону француза приговорили к четырём месяцам тюрьмы

сегодня в 15:16

"Ожидания разогревают рынок": Экономист рассказал, как встреча Путина и Байдена повлияет на курс доллара

сегодня в 15:03

Сектантский поворот: Что пишут западные СМИ про признание ФБК экстремистской организацией

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1