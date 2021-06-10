Фильм "Зоя" вышел в прокат в январе 2020 года. До начала локдауна и закрытия всех кинотеатров страны оставалось больше полутора месяцев, так что невозможно свалить провал в прокате на закрытые кинотеатры. Однако лента в прокате провалилась тотально, люди оказались не готовы поддерживать рублём кино, созданное сериальным режиссёром и сериальными же продюсерами (никаких упрёков, речь просто о разных жанрах).

При том что создание "Зои" обошлось в основном российскому бюджету в 95 млн рублей, общие сборы "Зои" составили немногим более 60 млн рублей. И это, кстати, ещё неплохие сборы, потому что государство вложило в фильм как раз 60 млн рублей, остальные средства были частными инвестициями и частью народной поддержки (по данным Владимира Мединского, на съёмки фильма было собрано около 16 млн рублей).

Кадр из фильма "Зоя" / kinopoisk

В кинотеатры на фильм пришло всего 330 тысяч человек, и это объективно мало при том, что создатели, конечно, рассчитывали использовать юбилей Победы как дополнительный трамплин для успешного продвижения картины. Но дальше было то, что было. Пандемия, закрытые кинотеатры, фактическая смерть всех прокатных фильмов.

Однако дело не в плохом времени, дело не в статусных конкурентах ("Зоя" прокатывалась одновременно с пиксаровской "Душой"), дело в том, что из новой "Зои" вынули всё, чем была наполнена героиня в реальной жизни и в реальной истории.

Перед прокатом фильма и в момент его активного продвижения его создатели говорят о том, что кино исключительно исторически достоверное и снято буквально по свидетельствам очевидцев и современников героини, однако после того, как становится ясно, что фильм себя даже не окупит, его описание становится иным. Уже 10 февраля господин Мединский называет ленту "артхаусом", тяжёлым и "неблокбастерным" фильмом.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

И это, конечно, совершенно не бьётся с теми задачами, которые фильм "Зоя" был призван, как казалось, решить. Ведь его создавали, согласно словам руководителей Российского военно-исторического общества, для того, чтобы донести до молодого поколения ценность даже единичного подвига, ценность самопожертвования, веры, патриотизма. В общем, все эти ценности теоретически требуются широкому кругу зрителей, а значит, и кино о таких подвигах должно быть не "артхаусом", а массовым.

В истории российского, не советского, а российского кинематографа подобные примеры, кстати, есть. Взять, к примеру, "Девятую роту" Фёдора Бондарчука. Тоже далеко не во всём достоверная исторически картина, тем не менее произвела огромное впечатление на зрителя. "Сарафан" "Девятой роты" был таким, что эхо от фильма ходило ещё несколько лет. Или "Брестская крепость" Игоря Угольникова, также во многом лишённая глубокого идеологического подтекста (которого так старательно избегали создатели "Зои"), оказала сильнейшее воздействие, в том числе на подрастающее поколение, на тех, на кого и должны оказывать влияние патриотические военные фильмы.

Евгений Баженов, довольно давно перешедший из разряда "каких-то там кинообозревателей с "Ютуба" в разряд авторитетных кинокритиков, оказал "Зое" огромную услугу тем, что обратил внимание на откровенно плохой фильм.

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Спустя сутки после публикации обзора, продолжительность которого лишь на 20 минут короче оригинальной ленты, его посмотрело уже более пяти миллионов человек. В кино, напомню, пришло в пятнадцать раз меньше зрителей.

Спустя пару недель обзор Евгения Баженова, насыщенный историческими отсылками и справками о реальных ужасах войны, в том числе вместе с чудовищной документальной хроникой тех лет, посмотрят уже около 15 млн человек.

Да, для справки: первый фильм "Зоя" был снят в 1944 году, когда страна ещё воевала, до победы оставался ещё год и ещё был жив брат Зои Александр, который погиб за шесть дней до окончания войны. Его посмотрел 21 млн человек. Спустя два года он получил Гран-при Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь".