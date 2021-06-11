"Газпром нефть" отправляется за "морским единорогом"

Нарвал — символ хрупкости Арктики и индикатор состояния ее экологии. Он сильнее других китообразных восприимчив к экологическому состоянию ареала своего обитания. Поэтому наблюдения именно за нарвалом позволяют отслеживать состояние арктической экосистемы. Команда ученых исследует популяцию этих морских единорогов, а также их соседей – белух и гренландских китов. Научная программа, реализуемая «Газпром нефтью» в партнерстве с Институтом проблем экологии и эволюции РАН, включает поиск и наблюдение за группами животных, а также взятие у них проб биопсии. Это позволит скорректировать оценку состояния популяции и начать работу над программой по охране вида и среды его обитания.