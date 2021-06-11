"Газпром нефть" отправляется за "морским единорогом"
10 июня из Архангельска к архипелагу Земля Франца-Иосифа «Газпром нефть» отправляет вторую научно-исследовательскую экспедицию по изучению редкого морского млекопитающего российской Арктики - нарвала.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Экспедиция проекта «Нарвал» пройдет на судне «Михаил Сомов», оснащенном вертолетом и беспилотниками. Благодаря новым технологиям, изучение млекопитающего перешло на новый качественный уровень. Подобных исследований нарвала в России еще не проводилось.
Видео © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Нарвал — символ хрупкости Арктики и индикатор состояния ее экологии. Он сильнее других китообразных восприимчив к экологическому состоянию ареала своего обитания. Поэтому наблюдения именно за нарвалом позволяют отслеживать состояние арктической экосистемы. Команда ученых исследует популяцию этих морских единорогов, а также их соседей – белух и гренландских китов. Научная программа, реализуемая «Газпром нефтью» в партнерстве с Институтом проблем экологии и эволюции РАН, включает поиск и наблюдение за группами животных, а также взятие у них проб биопсии. Это позволит скорректировать оценку состояния популяции и начать работу над программой по охране вида и среды его обитания.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Научное направление проекта идет рука об руку с просвещением и популяризацией. Широкое коммуникация в медиа приобщит широкую аудиторию к изучению нарвала и в целом российской Арктики. За ходом экспедиции и дальнейшим развитием проекта можно следить в инстаграм-аккаунте проекта.
Арктика – уникальный по климатическим и природным условиям регион, являющийся для нашей компании стратегическим. Это мотивирует и рождает особую ответственность. «Газпром нефть», как лидер в реализации технологичных промышленных проектов в Арктике, добровольно взяла на себя дополнительные обязательства по сохранению биологического разнообразия региона. Инновационные разработки компании – беспилотный транспорт, система видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта и другие – позволят вывести изучение и сохранение нарвала на новый уровень. Результаты первой научной экспедиции проекта «Нарвал» стали крайне успешными для всех нас. Надеемся, что во время второй экспедиции мы сможем провести запланированные исследования и снять документальный фильм об этом уникальном арктическом животном.
Мы проведем авиационные и судовые наблюдения для оценки распределения и социальной структуры группировок нарвалов, а также белух и других морских млекопитающих. Соберем пробы генетического материала для исследования популяционной структуры, проведем фото- и видеосъемку животных для уточнения половозрастного состава. На основе данных двух экспедиций будет разработана научная программа по сохранению нарвала и среды его обитания. В перспективе после апробации планируется ее представление вплоть до принятия «полярными державами» в качестве международного стандарта.
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