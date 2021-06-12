Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Северокорейский лидер пожелал российскому президенту процветания и благополучия.
Фото © ТАСС / EPA / KCNA
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил с Днём России. Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер отметил желание Пхеньяна развивать двусторонние отношения.
"Это общее стремление и желание народов двух стран ценить и развивать дружественные отношения, которые имеют долгую историю и традиции", — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын подчеркнул, что новый этап развития отношений двух стран начался со встречи с Путиным во Владивостоке, и пожелал российскому лидеру процветания и благополучия.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался в симпатии к Ким Чен Ыну и назвал его особенным.
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