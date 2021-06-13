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Скорый поезд на Валаам: Как устроить себе необыкновенный отпуск в Карелию — комфортно и с погружением в историю

Валаам — детокс-путешествие в русскую историю и встреча с нетронутой природой. Один из вариантов летнего отдыха в глубь веков на ретропоезде времён Николая II уже стал модной новинкой для обеих столиц. В РЖД разработали новый мультимодальный маршрут в Карелию. Что означает не только экспресс-доставку по железной дороге из Москвы, Санкт-Петербурга или Петрозаводска, но и по воде на метеоре по одному билету. Чем не идея для выходных или отпуска в России?

13 июня, 14:54
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Карелия ближе, чем вы думаете

Билеты на поезд в Карелию заканчиваются уже в четверг, так что планировать такую поездку желательно заранее. Например, поезд Москва — Сортавала — Парк Рускеала — Сортавала — Москва — великолепное решение, поездка на настоящем отреставрированном паровозе "Рускеальский экспресс", который доставит до Сортавалы прямиком из столиц. Состав на паровой тяге с исторически достоверными интерьерами, но при этом с современным комфортом станет приятным дополнением к поездке. Такое точно не захочется забывать ни взрослому, ни ребёнку.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Мы не изучили Россию так, как надо, посмотрите, какая красота, прекрасный воздух, — делятся пассажиры экспресса.

Внутри туристов приятно удивляет продуманность деталей интерьеров и удобство, причём в программу входит и воссоздание настоящей атмосферы начала прошлого века, начиная с подбора звучащей в салоне ресторана музыки и заканчивая формой проводниц, всё соответствует элегантной манере расцвета Российской империи.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Валаам — место силы

Валаамский архипелаг составляет группа из 50 островов в северной части Ладожского озера, они расположены довольно близко, и у путешественника может возникнуть ощущение единого пространства — цельной суши, прошитой небольшими бухтами.

Среди уфологов из-за массы необычных явлений принято считать остров чуть ли не аномальной зоной, а верующих людей он привлекает большим количеством легенд, сбывшихся пророчеств отшельников и невероятными исцелениями. Среди чудес кроме архитектурной сокровищницы — Спасо-Преображенского Валаамского монастыря стоит обратить внимание и на храмовые постройки и монастырские скиты.

Валаамский монастырь называют "русским Ватиканом", он всегда служил России северным форпостом, свою историю обитель ведёт с Х века, известно, что в XIII столетии его отбил от очередного шведского нападения Александр Невский. Но бесконечные разорения не раз стирали обитель с лица земли, в ХVIII веке её возродили в очередной раз уже в каменном виде.

Парк Рускеала и Мраморный каньон

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Потрясающе красивый и современный горный парк — это туристический комплекс, который расположен по пути следования экспресса в Сортавальском районе. Главная из красот парка — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. При спуске необходимо запастись тёплой одеждой, потому что перепад температур составляет до 15 градусов.

Детали маршрута — секреты билетов

На весь период лета РЖД запустили ежедневные мультимодальные туристические маршруты до Валаама от Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Поезд доставит до станции Сортавала в Карелии. А дальше путешественники пересаживаются на метеор — скоростное удобное водное судно, которое за час доставит до Валаама, что в 22 километрах от материка. Виды на отвесные скалы, сосновые леса и чистую воду не дадут заскучать.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В будущем РЖД планирует развивать мультимодальные маршруты. Прорабатываются туры с участием не только водного, но и воздушного транспорта.

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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