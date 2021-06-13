Скорый поезд на Валаам: Как устроить себе необыкновенный отпуск в Карелию — комфортно и с погружением в историю
Валаам — детокс-путешествие в русскую историю и встреча с нетронутой природой. Один из вариантов летнего отдыха в глубь веков на ретропоезде времён Николая II уже стал модной новинкой для обеих столиц. В РЖД разработали новый мультимодальный маршрут в Карелию. Что означает не только экспресс-доставку по железной дороге из Москвы, Санкт-Петербурга или Петрозаводска, но и по воде на метеоре по одному билету. Чем не идея для выходных или отпуска в России?
Фото © LIFE
Карелия ближе, чем вы думаете
Билеты на поезд в Карелию заканчиваются уже в четверг, так что планировать такую поездку желательно заранее. Например, поезд Москва — Сортавала — Парк Рускеала — Сортавала — Москва — великолепное решение, поездка на настоящем отреставрированном паровозе "Рускеальский экспресс", который доставит до Сортавалы прямиком из столиц. Состав на паровой тяге с исторически достоверными интерьерами, но при этом с современным комфортом станет приятным дополнением к поездке. Такое точно не захочется забывать ни взрослому, ни ребёнку.
Фото © LIFE
— Мы не изучили Россию так, как надо, посмотрите, какая красота, прекрасный воздух, — делятся пассажиры экспресса.
Внутри туристов приятно удивляет продуманность деталей интерьеров и удобство, причём в программу входит и воссоздание настоящей атмосферы начала прошлого века, начиная с подбора звучащей в салоне ресторана музыки и заканчивая формой проводниц, всё соответствует элегантной манере расцвета Российской империи.
Валаам — место силы
Валаамский архипелаг составляет группа из 50 островов в северной части Ладожского озера, они расположены довольно близко, и у путешественника может возникнуть ощущение единого пространства — цельной суши, прошитой небольшими бухтами.
Среди уфологов из-за массы необычных явлений принято считать остров чуть ли не аномальной зоной, а верующих людей он привлекает большим количеством легенд, сбывшихся пророчеств отшельников и невероятными исцелениями. Среди чудес кроме архитектурной сокровищницы — Спасо-Преображенского Валаамского монастыря стоит обратить внимание и на храмовые постройки и монастырские скиты.
Валаамский монастырь называют "русским Ватиканом", он всегда служил России северным форпостом, свою историю обитель ведёт с Х века, известно, что в XIII столетии его отбил от очередного шведского нападения Александр Невский. Но бесконечные разорения не раз стирали обитель с лица земли, в ХVIII веке её возродили в очередной раз уже в каменном виде.
Парк Рускеала и Мраморный каньон
Потрясающе красивый и современный горный парк — это туристический комплекс, который расположен по пути следования экспресса в Сортавальском районе. Главная из красот парка — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. При спуске необходимо запастись тёплой одеждой, потому что перепад температур составляет до 15 градусов.
Детали маршрута — секреты билетов
На весь период лета РЖД запустили ежедневные мультимодальные туристические маршруты до Валаама от Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Поезд доставит до станции Сортавала в Карелии. А дальше путешественники пересаживаются на метеор — скоростное удобное водное судно, которое за час доставит до Валаама, что в 22 километрах от материка. Виды на отвесные скалы, сосновые леса и чистую воду не дадут заскучать.
В будущем РЖД планирует развивать мультимодальные маршруты. Прорабатываются туры с участием не только водного, но и воздушного транспорта.
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