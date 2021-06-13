Скорый поезд на Валаам: Как устроить себе необыкновенный отпуск в Карелию — комфортно и с погружением в историю

Валаам — детокс-путешествие в русскую историю и встреча с нетронутой природой. Один из вариантов летнего отдыха в глубь веков на ретропоезде времён Николая II уже стал модной новинкой для обеих столиц. В РЖД разработали новый мультимодальный маршрут в Карелию. Что означает не только экспресс-доставку по железной дороге из Москвы, Санкт-Петербурга или Петрозаводска, но и по воде на метеоре по одному билету. Чем не идея для выходных или отпуска в России?