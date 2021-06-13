Власти Ирака заявили об обнаружении захоронения 123 человек, убитых в 2014 году боевиками террористической группировки ИГИЛ*. Это братская могила тех, кто был замучен и лишён жизни в тюрьме в Бадуше, находившейся к северу от Мосула, сообщает телеканал Al Arabiya.

За последние недели десятки членов семей погибших сдали кровь для сопоставления с ДНК останков. Они надеются получить информацию о своих родственниках, ставших жертвами жестокого террористического режима.

"После 17 лет незнания, жив мой сын или мёртв, мне нужен ответ", — сказал Аббас Мохаммед, сын которого был заключён в тюрьму в Бадуше после ареста американскими войсками.

Напомним, резня в Бадуше была одним из самых ужасных преступлений, совершённых ИГИЛ после того, как в 2014 году боевики оккупировали часть иракской территории. В июне того же года они объявили Мосул столицей своего "халифата". Тогда же террористы захватили тюрьму, выпустив на свободу мусульман-суннитов, а осуждённых, исповедовавших ислам шиитского толка, посадили в грузовик, отвезли в ущелье и устроили массовую расправу. В конце 2017 года было объявлено об окончательной победе над ИГИЛ в стране. За годы оккупации боевики оставили в арабской республике не менее 200 массовых захоронений с более чем 12 тыс. убитых. Ирак и сегодня изо всех сил пытается идентифицировать останки людей.

Ранее Лайф писал, что в Ираке силовики обнаружили тайник террористов — почти 1,6 миллиона долларов, килограммы серебра и золотые монеты под развалинами одного из домов в Мосуле.