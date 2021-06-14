На Крым идёт слизь из Турции: Что будет с курортным сезоном на Чёрном море

"Морская слюна", или "морская слизь", или "морские сопли" — у фитопланктона, колонии которого разрастаются в Мраморном море, много неприятных названий. Это не тот планктон, которому так рады киты, он убивает всё вокруг — от кораллов до рыб и моллюсков. На поверхности воды этот фитопланктон выглядит как грязно-белая взвесь, но на самом деле он распространяется по морскому дну, а вверх поднимается только тот планктон, который уже умер.

В итоге на морском дне живой планктон убивает всех существ, с которыми взаимодействует, а мёртвый планктон, поднимаясь вверх, блокирует доступ кислорода на поверхности моря, из-за чего гибнут рыбы и другие морские существа, избежавшие контакта с фитопланктоном на глубине.

Откуда пришли "морские слюни"?









Если вы думаете, что в масштабном заражении Мраморного моря "морскими слюнями" виноваты люди, вы правильно думаете. Проблема в том, что многие населённые пункты в Турции не оборудованы очистными сооружениями и сброс сточных вод осуществляется просто выносом канализационного стока в одном-двух километрах от морского берега.

По иронии судьбы сейчас наиболее активно загрязнение моря "слюнями" происходит в элитном районе Стамбула — на Принцевых островах, в 20 километрах от центра города, где предпочитают жить местная знать и обеспеченные туристы.

Помимо проблем с канализацией и очистными сооружениями усугубилась ситуация из-за неаккуратного обращения с минеральными и органическими удобрениями. Обильные дожди этой весной вымыли с обрабатываемых полей тысячи тонн удобрений в море, где они стали питательной средой для вездесущего фитопланктона.

В отличие от планктона обычного, который становится пищей для рыб и морских млекопитающих, фитопланктон Мраморного моря делает для себя пищей всё, что его окружает.

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Нельзя сказать, что проблему фитопланктона заметили исключительно в Турции, хотя уже на прошлой неделе глава страны Реджеп Эрдоган признал проблему Мраморного моря в качестве экологической катастрофы и заявил, что его страна приложит все усилия для разрешения сложившейся ситуации.

Начиная с 2010 года проблему распространения фитопланктона на северо-восточном побережье Чёрного моря системно изучают в России. Основными представителями фитопланктона, который оказывает влияние на экологическую обстановку, являются колонии цианобактерий и диатомей. По подсчётам учёных, только Чёрное море даёт жизнь 6 млн тонн фитопланктона.

Если со стороны Турции проблема исходит от Мраморного моря и со стороны Босфора, то с нашей стороны источником избыточного загрязнения являются крупные речные артерии, выносящие в Чёрное море множество питательных веществ и тех же удобрений, которые реки собирают по пути всего своего следования с сельхозугодий. Вторым по величине источником загрязнения является Азовское море, по сути, полностью окружённое сельхозугодьями как со стороны России, так и со стороны Украины.

Отдыхающие в заложниках у загрязнения

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Вообще, проблему Азовского, Чёрного и Мраморного морей нельзя привязать исключительно к экологическим проблемам одной из стран бассейна, ответственность за загрязнение лежит не только на Турции или России. Свой вклад в уничтожение биобаланса Черноморского бассейна внесли и Болгария, и Румыния, и Грузия.

К примеру, очистные сооружения в Крыму не обновлялись с момента развала СССР и перехода Крыма под юрисдикцию Украины. Их обновление началось только в первой половине 2021 года. При этом никто не предполагал, что нагрузка на крымскую инфраструктуру именно в 2021 году возрастёт в разы.