У каждого государства в истории есть не самые лицеприятные страницы, династия Романовых начиналась с повешенного младенца, власть большевиков — с уничтожения фамилии Романовых, а Временное правительство принудило Романовых уйти в отставку и склонить Церковь в оппозицию к августейшей фамилии. Потом — НЭП, коллективизация, репрессии. В США во времена Великой депрессии сформировалась основная часть известных на сегодня фамилий супермагнатов — от Рокфеллеров и Ротшильдов до Бушей и Трампов.

Канада была одной из стран-победительниц во Второй мировой войне, но всегда оставалась в тени своего великого соседа — США. Оставаясь в сравнении с США практически незаметным североамериканским государством, Канада сразу по окончании войны с нацистами начала войну против собственных детей. Но признавать системность пыток и насилия в отношении сирот исключительно ради денег в Канаде не хотели почти век. Так начиналась история "сирот Дюплесси" — самой циничной системы наживы на сиротстве, которую выстроили в "цивилизованном западном обществе".

Сколько стоит один сирота? А если сделать его инвалидом?

Фото © Getty Images / Boris Spremo / Toronto Star

Автором уничтоженного детства для более чем 20 тысяч канадских детей стал добрый друг Римской католической церкви и премьер-министр провинции Квебек Морис Дюплесси, памятник которому и сегодня стоит у здания Парламента Квебека.

Интересная деталь — Дюплесси пришёл к власти в одной из важнейших провинций Канады практически одновременно со всеми лидерами стран — участниц Второй мировой войны. Впервые Морис вступил в должность в августе 1936 года. Причём его политические "ценности" были очень близки ценностями фашистского режима в Италии и режима Третьего рейха в Германии. Основой его политической платформы были католицизм, антикоммунизм, национализм, поддержка крупного капитала и борьба с профсоюзами.

Дюплесси в 1936. Фото © Wikipedia

Социальные же льготы и выплаты стали для Дюплесси не инструментом помощи развитию государства и сглаживания неравенства между беднейшими и богатейшими слоями населения, а способом дополнительного обогащения.

Схема с детьми, которых превратили в инвалидов, родилась из разницы в социальной поддержке, которая выделялась детским домам и психиатрическим клиникам. За распределение федеральных средств на помощь сиротам и психически больным гражданам Канады отвечали католические чиновники, напрямую подчиняющиеся Римской католической церкви.

На одного сироту государство выделяло 1,25 доллара в день, на одного душевнобольного — 2,75 доллара в день. Судьбу детей, родившихся вне брака или ставших сиротами после Второй мировой войны, определили в 1,5 доллара в день.

Более того, когда "схема" доказала свою работоспособность, работники детских домов (напомним, подчинявшихся Римской католической церкви) буквально открыли охоту за "перспективными", с их точки зрения, детьми. Перспективными в том смысле, что их легко было забрать из неполной семьи (многие дети в военное время рождались в Канаде вне брака) и получать на содержание нового малолетнего "узника" 2,75 доллара в день. Переведите эту сумму на число сирот в канадских детских домах, а потом переведите на год — вы увидите миллионы и миллионы долларов, причём долларов середины XX века, то есть значительно более "дорогих", чем нынешние.

Фото © Getty Images / Boris Spremo / Toronto Star

Получив из федерального бюджета "незначительные" инвестиции на содержание детских домов, правительство Дюплесси развернуло активную работу по переводу детей старшего возраста из разряда "сирот" в разряд слабоумных, умственно неполноценных и страдающих другими заболеваниями ЦНС и мозга.

Расследование, проведённое комиссией уже после смерти Дюплесси в начале 1960-х гг., обнажило жуткие факты — до трети всех попавших в детские дома при Дюплесси не имели никаких болезней, дети получали заведомо ложные диагнозы о своём здоровье исключительно потому, что таким образом бюджет Квебека получал больше субсидий от центра.

Так что же происходило за стенами детдомов, которые при Дюплесси и при активном содействии Римской католической церкви превратились в Квебеке в тюрьмы для малолетних преступников, единственным преступлением которых было рождение в неполной семье?

Факты физического, морального и психологического насилия вскрылись только в 90-е годы прошлого века, когда выжившие "сироты" набрались смелости рассказать о том, что делала с ними страна — победительница нацизма и ближайший союзник США и Великобритании в борьбе с фашизмом.

Монахини и воспитатели в детских домах Квебека пытали и насиловали детей, детям незаконно и без каких-либо предпосылок к этому проводили операции лоботомии, лечили электрошоком и надевали смирительные рубашки на сутки.

Здание парламента в Квебеке. Фото © Getty Images / Hulton Archive

В конце 90-х более 3 тысяч бывших жертв воспитательно-образовательной системы Канады потребовали компенсацию от провинции Квебек. В марте 1999 года правительство Квебека предложило выплатить каждой из жертв по 15 тысяч канадских долларов (при согласии на эту выплату жертвы насилия отказывались от дальнейших финансовых претензий к государству).

"Дети Дюплесси" сочли эту выплату оскорбительной и отказались от её получения, спустя ещё два года правительство Канады предложило каждому пострадавшему по 25 тысяч долларов, при этом из компенсации были исключены выплаты за сексуальное и другое насилие.

По злой иронии судьбы канадские чиновники, которые занимались судебным разбирательством с собственными гражданами, получали из бюджета около тысячи долларов ежедневно — такая же компенсация была предложена "сиротам Дюплесси" за каждый год содержания в психиатрической больнице или детском доме.

В качестве итога этой недавней кровавой страницы в истории Канады добавим, что Дюплесси и его соратники при жизни никакого наказания за свои преступления не понесли, Римская католическая церковь отказалась признавать свою вину в систематическом нарушении прав канадских детей. Оставшиеся в живых "сироты" в 2010 году представили в Совете ООН по правам человека доказательства нарушения их прав. К Канаде никаких санкций применено не было.

P. S. Как утверждали выжившие в канадском аду дети, их друзей также использовали в качестве подопытных для проведения экспериментов на людях.