Адское пламя

Вечером 14 июня на газовой АЗС "Еврогаз" по адресу Гусинобродское шоссе, 60 в Новосибирске внезапно вспыхнула машина-газовоз. В этом момент из неё перекачивали топливо в подземные резервуары. Потушить огонь пытались несколько часов, но безуспешно — пламя охватило всю заправку, прогремел мощный взрыв. Пламя и дым взметнулись на высоту в несколько десятков метров и были видны из многих районов города. Тяжёлую цистерну отбросило взрывом прямо на припаркованные у домов автомобили — этот момент даже попал на видео.

От ударной волны и осколков пострадали местные жители — люди поступают в больницы с резаными ранами от металлических фрагментов, отлетевших на огромной скорости. Среди пострадавших есть и маленькие дети.

Видео © LIFE SHOT

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее тяжкий вред здоровью или смерть").

Местные жители сообщают также, что перед основным взрывом слышались "взрывы поменьше". Рядом с АЗС находятся автосервис и шиномонтаж — есть ли там пострадавшие, в данный момент уточняется.

Газовое землетрясение

Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Взрыв изрядно напугал местных жителей.

— Так тряхнуло, что думали, война началась. — Взрывной волной лицо почти обожгло. Пишут очевидцы взрыва в социальных сетях.

Скриншот © VK / "Инцидент Новосибирск"

По предварительным данным, на АЗС "Опти" мог взорваться пропан — его, как сообщают местные жители, как раз и хранили в цистерне. В ГУ МЧС РФ по Новосибирской области сообщили, что причиной пожара мог стать незаземлённый автомобиль-газовоз.

Судя по всему, при перекачке газа появилась искра. Она образуется в результате появления статического электричества — это результат трения разнородных веществ, которые отличаются по атомной и молекулярной структуре. Особенно интенсивно статические заряды образуются при низком уровне влажности. В Новосибирске как раз было жарко.

Согласно специальным инструкциям, автомобили-цистерны необходимо заземлять на заправке. Для этого есть прибор, который контролирует сопротивление и отводит заряд статического электричества. Устройство входит в особый заземлительный контур, который должен быть на каждой заправке. От прибора отходит кабель, который необходимо зацепить за специальный металлический контакт на цистерне.

В первую очередь следователи будут выяснять, была ли заправка оборудована заземлительным контуром и устройством заземления, подключали ли кабель к цистерне во время перекачки газа.

По словам бывшего взрывотехника МВД Давида Овсепяна, малейшего нарушения при работе с газом достаточно, чтобы произошёл мощнейший взрыв.

При взрыве газа все окружающие предметы, особенно мелкие камни, болты и гайки, превращаются в шрапнель. Судя по фото цистерны, в ней отсутствует большой кусок металла. Это значит, что железо, из которого она сделана, могло отлететь в сторону и сейчас находится либо в стене ближайшего дома, либо в радиусе 150–200 метров от места взрыва. Точные причины взрыва установит следствие, но есть ощущение, что это грубейшее нарушение техники безопасности при сливе топлива в баки АЗС Давид Овсепян Бывший инженер-взрывотехник МВД